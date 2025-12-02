Anuncian corte de agua este 3 de diciembre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este miércoles, 3 de diciembre. Conoce en la siguiente nota de Exitosa, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿En dónde habrá corte de agua este miércoles?

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, a través de su canal de difusión en WhatsApp, la interrupción del servicio será de forma temporal y dentro de un horario establecido para el miércoles. ¿El motivo? Pues bien, Sedapal detalla que el objetivo de esta medida es poder realizar los trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y evitar más inconvenientes en el sistema a futuro.

En ese marco, exhorta a las personas que se verán afectadas, almacenar desde ya este recurso para seguir abasteciendo a su hogar durante el tiempo que dure el corte de agua. A continuación te revelamos qué distrito de la capital peruana sufrirá el corte:

Sin agua en Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. La Estrella, Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa, Urb. Pueblo de Infantas, Urb. Puerta del Sol, Urb. Reforma Agraria, Urb. José de San Martín, Urb. Santa Luisa 1° etapa, Urb. Santa Rosa de Infantas.

Urb. La Estrella, Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa, Urb. Pueblo de Infantas, Urb. Puerta del Sol, Urb. Reforma Agraria, Urb. José de San Martín, Urb. Santa Luisa 1° etapa, Urb. Santa Rosa de Infantas. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 85.

Asimismo, se reportó que la interrupción del servicio de agua potable también afectará las siguientes zonas en el mismo horario revelado líneas más arriba: A.H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila, A.H. Municipal 2, A.H. El Olivar de Pro, A.H. Los Solitarios, APV Infantas, APV José C. Mariátegui, APV Residencial California, APV San Miguel, Asoc. de Propietarios y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa.

Corte de agua este 3 de diciembre.

¿Qué hacer si el agua no vuelve?

Sedapal no solo aconseja anticipar el almacenamiento previo de agua en recipientes limpios, de preferencia plásticos nuevos o de primer uso, con tapa hermética, para asegurar agua suficiente para beber, cocinar e higiene personal, sino que en caso el servicio no se restablezca en el horario dado a conocer, el usuario no dude en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Solo necesitas tener tu número de suministro a la mano para saber el motivo de por qué aún no vuelve el agua a tu hogar.

Así que no olvides llenar agua desde ya ante el anuncio de que habrá un nuevo corte de agua este miércoles, 3 de diciembre, en el distrito de Los Olivos, según reveló la empresa estatal de Sedapal.