Presidenta del JNJ desmiente que se haya reunido con supuesto reemplazo de Piero Corvetto en la ONPE

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, desmintió este domingo 19 de abril, que haya sostenido cualquier tipo de reunión con el ciudadano José Alfredo Pérez Duharte, sindicado como accesitario de Piero Corvetto Salinas al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es importante mencionar que, a pesar que el comunicado de la JNJ sostiene que es "errónea" la información de que el funcionario en mención es el futuro reemplazo del titular de la ONPE, lo cierto es que Pérez Duharte es actual director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Afirma desconocer al funcionario del JNE

La titular de la JNJ no solo calificó como "falsas y tendenciosas" la información de algunos medios de comunicación y en redes sociales sobre el supuesto encuentro llevado a cabo con el funcionario del JNJ, Cabrera Vega también afirmó "desconocer" a José Alfredo Pérez Duharte, por lo que "desmiente cualquier tipo de insinuación".

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/86c9n7HbTi — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 19, 2026

Vale mencionar que, la respuesta de la JNJ se da luego de que el periodista Martín Sarmiento (La Mula) haya reportado en su cuenta de "X" el "acercamiento" de esta entidad con José Alfredo Pérez Duharte y que incluso "estaría dispuesto a la espera que las autoridades pertinentes lo convoquen para asumir la jefatura de la ONPE".

#URGENTE

Fuentes cercanas a la JNJ señalan que ya habría habido contacto con el director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, Jose Pérez Duarte, para reemplazar a Piero Corvetto. Desde su entorno confirman el dato y señalan que estaría a la... — Martín Sarmiento (@martinluma) April 19, 2026

Un aspecto para tomar en cuenta, es que en el concurso público realizado por la JNJ en 2024 para la elección del jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas ocupó el primer lugar con un puntaje de 93.50 y quien quedó en segundo lugar fue el propio José Alfredo Pérez Duharte con un 91.00.

Concurso para la jefatura de la ONPE.

Quien dio su opinión al respecto fue el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos Campana, al mencionar que según el artículo 15 del Reglamento de la ONPE, su jefe solamente puede ser reemplazo por quien lo sigue en el organigrama de funcionarios; es decir, Bernardo Juan Pachas Serrano (gerente general de la ONPE), mas no de otra entidad; además, puntualizó, que la JNJ solo puede nombrar a un nuevo jefe luego de un concurso público.

#DATOELECTORAL

El art. 15 de la ley orgánica de la @ONPE_oficial contempla que en el caso se saque del cargo al jefe, quien asume es el funcionario de la misma entidad que le sigue en jerarquía (GG).

La @JNJPeru solo puede nombrar a un nuevo jefe luego de un concurso público. https://t.co/sHJCeIVdib pic.twitter.com/L4R0vIpQ0B — José Manuel Villalobos Campana (@JMVillalobosCam) April 19, 2026

Investigación en curso a Piero Corvetto

Con referente a la investigación de oficio adoptada contra Corvetto Salinas por la accidentada jornada electoral que empezó el pasado 12 de abril, la JNJ recalcó que fue una decisión a cargo del Pleno de la JNJ y que actualmente se encuentra a cargo del instructor a cargo. "Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso", señala la entidad.

Sobre las investigaciones formuladas por el Ministerio Público, a través de una carta dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el jefe de la ONPE anunció que entregará su pasaporte al Ministerio Público, como parte del allanamiento a la investigación fiscal en su contra.

La misiva firmada por Piero Corvetto Salinas y su abogado, Ricardo Sánchez Carranza, dada a conocer este domingo 19 de abril por el Diario El Comercio, recoge la predisposición del titular del órgano electoral para que la Fiscalía pueda adoptar las medidas necesarias, a fin de que se esclarezca si cometió alguna irregularidad funcional o judicial en el marco de los comicios generales que se llevaron a cabo entre 12 y el 13 de abril (esto último en tres distritos de Lima sur).

En ese sentido, el titular de la institución comunicó que no solo entregará su pasaporte cuando sea citado por el despacho fiscal, también expresó su voluntad para que se le levante el secreto de las comunicaciones en el periodo que se requiera, previo llamado para que firme el acta de autorización correspondiente, según ley.

Del mismo modo, cuestionó lo dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP), con respecto a que se intensifiquen todo tipo de acciones preventivas en su contra ante una eventual salida del país. Según explicó, esta disposición es un "despropósito y un exceso", puesto que, ya cuenta con personal de Seguridad del Estado las 24 horas del día y que sus movimientos son informados al Comando de Operaciones Policiales a cargo del Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís.

Desde la JNJ afirman que no están convocando de manera ilegal a un hipotético jefe de la ONPE, esto mientras continúan con el proceso administrativo abierto en su contra, en paralelo por lo dispuesto por la Fiscalía.