Rodríguez Cuadros sobre el conteo rápido: "Tomamos el resultado como una victoria por confirmar"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En comunicación con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, señaló que hay tranquilidad en el partido sobre los resultados parciales y considera difícil que varié el conteo rápido, que dejó como vencedor a Roberto Sánchez. Indicó que hay convencimiento que la ONPE confirmará su triunfo.

Toman resultados de conteo rápido como una victoria por confirmar

El último domingo, 7 de junio, se llevó a cabo la Segunda Elección Presidencial 2026 y durante la noche la Asociación Civil Transparencia presentó su informe de conteo rápido, dándole el primer lugar a Roberto Sánchez con un 50.3 % por sobre los 49.7 % de Keiko Fujimori.

Acerca de ello, Rodríguez Cuadros compartió cómo es que se ha tomado dichos resultados en Juntos por el Perú, teniendo en cuenta que podría ser un escenario que probablemente cambie porque aún faltan contabilizar actas tanto en territorio nacional como las provenientes del extranjero.

Desde su óptica este conteo rápido ha reflejado "en principio un triunfo de Roberto Sánchez", pero precisó que este se encuentra sujeto a la confirmación a través del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que "muy eventualmente" dicho resultado "podría variar".

"Cuando diggo muy improbablemente señalo que es muy difícil (que los resultados puedan variar) por la propia naturaleza técnica de los conteos rápidos. En todo caso, en Juntos por el Perú tomamos el resultado como una victoria que se debe confirmar y lo hacemos con serenidad, con calma", enfatizó.

En esa línea, agregói que se sienten "convencidos" de que en las próximas horas al llegar al 100% del conteo de la ONPE se confirmará "el triunfo de Roberto Sánchez". Indicó que esperan que "se reconfirme este triunfo" y aprovechó para agredecer a "todos los peruanos y peruanas que le han dado su pleno respaldo" al candidato presidencial.

¿Qué sucederá si el escenario es adverso?

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