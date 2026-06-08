Segunda vuelta: Adultos mayores de 101 y 103 años acudieron a votar para cumplir con su deber ciudadano

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La edad no fue impedimento para que dos adultos mayores de 101 y 103 años acudan a sus locales de votación en las regiones de Arequipa y Cajamarca durante el desarrollo de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

Adulto mayor de 103 años asiste a la UNSA para votar

Millones de peruanos cumplieron con participar de la segunda vuelta electoral, en dicho contexto, llamó la atención la presencia de diversos adultos mayores en los centros de votación a nivel nacional como ejemplo para los más jóvenes.

Tal es el caso del ciudadano de 101 años, identificado como Víctor Yampi Vargas, quien pese a tener una edad con la que no está obligado a participar de la fiesta democrática, decidió cumplir con su derecho a sufragar en su natal Arequipa.

En silla de ruedas y acompañado de su hijo se dirigió hasta su centro de votación en la Universidad Nacional San Agustín, localizada en la provincia de Arequipa. El longevo elector completó su proceso de sufragio a pesar de las dificultades físicas que presenta, aspecto que resaltaron las asistentes al pabellón de Ingeniería de la casa de estudios.

Vale mencionar que, los familiares del longevo votante indicaron que nació en 1925, cuando nuestro país recién cumplía su primer siglo de vida republicana. Durante su vida laboral activa fue trabajador ferroviario en territorio arequipeño.

Asimismo, detallaron que don Víctor Yampi Vargas es padre de siete hijos y que ha ejercido su derecho a voto para poder elegir a más de 15 presidentes de la República. Cabe señalar que, los miembros de la mesa de sufragio en la que le tocaba votar procedió con la atención debida de acuerdo a los protocolos vigentes.

Elector de 103 años cumple con derecho de votación en Chota

En paralelo, en la región Cajamarca el ciudadano José Santos Fernández, de 103 años, acudió a emitir su voto en la provincia de Chota portando un traje elegante. El exdocente ha asistido a todos los procesos electorales del país consecutivamente.

De acuerdo a los miembros de la mesa en la que le tocó sufragar su presencia fue bien recibida por el resto de electores que se encontraban en las filas para realizar so voto también.

Es así que, en el marco de la Segunda Elección Presidencial, la edad no fue impedimento para que dos adultos mayores de 101 y 103 años acudan a los locales de votación en sus natales Arequipa y Cajamarca, respectivamente, para cumplir con su derecho a voto sirviendo de ejemplo para aquellos electores más jóvenes.