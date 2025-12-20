RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Respalda futuras obras

Presidente de la ATU defiende los proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima: "Tienen que darse ya"

El presidente de la ATU, David Hernández, se mostró a favor de los proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima por lo que consideró que "tienen que darse ya".

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/12/2025

En conversación con Exitosa, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, se pronunció sobre la aprobación del plan de movilidad urbana para Lima y Callao. Sostuvo que ante la gran cantidad de pasajeros que se movilizan a diario en transporte público será necesario que se aprueben los proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima. "Tienen que darse", enfatizó.

Defiende proyectos de Línea 3 y 4 del Metro de Lima

En primer lugar, David Hernández señaló que es "matemáticamente y técnicamente" es imposible mover más de 30 mil personas por hora en buses, consideró que ello ya no se puede y que ni siquiera el Metropolitano ya no pueden movilizar dicha cantidad en horas sentido.

"Ya se necesitan soluciones como los metros eso es un análisis de los años. Estamos hablando que las líneas del Metro de Lima debieron decidirse hace más de 20 años. Hoy el plan de movilidad lo que está definiendo es eso, aquí se mueven más de 30 mil pasajeros es imposible que estemos pensado poner una línea de buses", manifestó.

En tal sentido, enfatizó que desde el organismo que preside defienden la Línea 3 y 4 del Metro de Lima, las cuales consideró que deben construirse ya "porque construirla y tener la demora 9 años" provocaría un futuro preocupante en el transporte público de la capital.

"Estamos tardíos para la decisión por eso es que hoy van a ver que hay nueve líneas de metro y alguien dirá: "¡Guau qué locos!", pero no, tenemos ese nivel de población, tenemos ese nivel de viajes, tenemos esa cantidad de viajes y no pensar desde hoy que dentro de 20 años la vamos a requerir con urgencia es no tener una mirada de previsión y planificación", subrayó.

El plan de movilidad urbana para Lima y Callao

Además, el presidente de la ATU sostuvo que el plan de movilidad urbana para Lima y Callao están evaluando hacia dónde está creciendo la ciudad. Señaló que lo que hoy se observa como pampa o cerro estará urbanizado "en 15 años".

"Es ilógico pensar que una ciudad como Lima y Callao no estén planificándose 20 años antes. Nosotros como ente técnico lo que estamos diciendo es: "Quieres que mueva 30 mil pasajeros en horas sentido, quieres que el tráfico sea menor, bajarle una hora de viaje". Tenemos que hacer estas inversiones ya", puntualizó Hernández.

Como vemos, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, mostró su respaldo por los proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima. Respecto a ello, consideró que la construcción de estas deben darse ya porque el futuro del transporye público de la capital podría ser preocupante.

