¿Qué es un bonsái, cuál es su historia y qué significado tiene este arte milenario de los árboles en miniatura?

El artista y cultivador de bonsái, Cristhians Sota Miranda, en entrevista exclusiva con Exitosa, compartió su profunda pasión por esta ancestral tradición y explicó, en detalle, el origen histórico y el significado cultural de este arte que ha perdurado por siglos.

La magia del bonsái: Arte, historia y tradición

Durante la entrevista en el programa 'Hablemos Claro', Sota Miranda precisó que los bonsáis, una forma de arte milenaria que se caracteriza por la creación y el mantenimiento de árboles en miniatura que evocan la apariencia de ejemplares maduros en la naturaleza, se remonta desde hace varios años que empezó en China.

Según detalló, los bonsáis tienen una profunda conexión espiritual con los monjes, especialmente con los zen, quienes los veían como símbolos de eternidad y un puente entre lo divino y lo humano (cielo y tierra).

"Estos monjes iban a los montes para recolectar hojas para las medicinas de las personas. Entonces, recurrieron a traer el árbol y ponerlos en bandejas y ahí es donde funcionó mejor y ya recortaban el árbol, lo podaban. Se daban cuenta de que poco a poco la hoja reducía", explicó, dejando claro que lo que inició como una práctica medicinal pasó a una de comercio.

Asimismo, precisó que los monjes del zen, al darse cuenta de este disciplina y ver que con ese tamaño perduraba más, decidieron llevarlo a Japón para perfeccionarlo y convertirse en lo que es, actualmente, arte, que requiere paciencia, dedicación y un profundo entendimiento de las plantas.

¿Cómo nace su pasión por el bonsái?

Seguidamente, Cristhians Sota Miranda contó que al inicio comenzó vendiendo suculentas en la calle, pero de pronto se percató de la presencia de un "pequeño árbol" que captó rápidamente su atención, sin imaginar que desde ese momento buscaría "tener el mejor bonsái del mundo".

"Me di cuenta de que el mejor bonsái con el tiempo uno mismo lo puede crear", puntualizó, para luego agregar que no ha viajado a Japón para perfeccionar su técnica, sino que gracias a una escuela bonsái Perú, pudo aprender más procedimientos y métodos de extranjeros como el español, Luis Vila.

También explicó que los bonsáis tienen un sencillo cuidado, porque lo único que necesita es "agua, abono e insecticida", mientras mostraba algunas de sus obras maestras como procumbens nana, transmitiendo una sensación de grandeza y armonía natural en el set del programa 'Hablemos Claro'.

El bonsái, con su delicadeza y profundidad cultural, sigue siendo una tradición viva que transmite sabiduría, paciencia y respeto por el entorno natural. Para brindar detalles de este arte milenario, Exitosa contó con la presencia del joven Cristhians Sota Miranda.