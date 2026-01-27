Presidente de ATU descarta falla humana en accidente del Metropolitano: "Conductor cumplió con su descanso"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adelantó detalles preliminares sobre el grave accidente del bus del Metropolitano que chocó contra un puente de la Estación México en La Victoria. En primera instancia, aseguró que el conductor "descansó lo que tenía que descansar", por lo que descartó falla humana.

ATU descarta responsabilidad de choque a chofer, bus y vía

En diálogo con Canal N, David Hernández informó que la ATU reportó los detalles de su investigación a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DEPIAT) de la Policía Nacional, quienes se encargarán del informe final, el cual será "determinante".

Según Hernández, la causa del incidente vehicular, que dejó un total de 46 heridos leves y generó el cierre temporal de un tramo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, no habría estado relacionada ni con el chofer de la unidad ni con una falla mecánica.

"El conductor ha descansado el tiempo que tenía que descansar, ha cumplido con los temas de tiempo a nivel de conducción. También hemos evaluado el vehículo y cumple con todas las condiciones técnicas, mecánicas y evaluaciones, además de lo que es el mantenimiento regular preventivo que debe llevar la unidad", informó.

Además, negó que la vía haya contado con fallas estructurales, pues la ATU ya ha realizado la evaluación de sus condiciones y se encuentra "en buen estado". Por lo tanto, las causas del siniestro se desconocen aun.

#EnVivo



David Hernández, presidente de ATU, sobre accidente de bus del Metropolitano: El conductor ha descansado lo que tenía que descansar, el vehículo cumplía con todas las condiciones técnicas y mecánicas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/xvRHjJhjKt — Canal N (@canalN_) January 27, 2026

"Los determinantes nos lo proporcionará la DEPIAT, y nosotros estaremos a la espera de ese reporte final", manifestó.

DEPIAT de la PNP arrojará causas oficiales del incidente

El titular del organismo técnico señaló que dicho informe detallará la medición de la velocidad a la que se trasladó el vehículo, mediante la distancia de las huellas de frenado respecto al punto de colisión del bus y su eje de circulación. "Todos esos detalles ya finos y determinantes son los que la DEPIAT nos podrá presentar", agregó Hernández.

David Hernández también se refirió a las 46 personas heridas que dejó el siniestro. Indicó que seis de ellas aun se encuentran internadas, todas con heridas leves.

"Veremos si solamente la velocidad fue lo que hizo que no sea tan grave o también la presencia de la barrera que estaba protegiendo no solamente la vida de las personas, sino también la estructura", finalizó.

El presidente de la ATU, David Hernández, dio información preliminar sobre el choque del bus de Metropolitano en La Victoria y afirmó que el conductor había descansado y que el vehículo estaba en buen estado.