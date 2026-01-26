ATU niega abandono y asegura acompañar a víctimas del accidente del Metropolitano tras denuncias de familiares

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente ocurrido la mañana del 26 de enero en la estación México del Metropolitano, que dejó 46 heridos, continúa generando repercusiones. Mientras familiares de las víctimas denuncian pésima atención en el Hospital Arzobispo Loayza y aseguran haber sido abandonados por las autoridades, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sostiene que ha estado presente en todo momento acompañando a los afectados.

De acuerdo a los familiares, la atención médica fue lenta y deficiente. Relataron que, pese a la gravedad de las lesiones, sus parientes tuvieron que esperar horas para ser atendidos. Además, señalaron que el personal de la ATU solo estuvo en el hospital hasta las 10 de la mañana, y que la situación mejoró únicamente durante la visita del viceministro de Salud, pero volvió a empeorar tras su retiro.

La respuesta de la ATU

Ante estas denuncias, Eric Reyes, director de Operaciones de la ATU, rechazó las acusaciones de abandono y afirmó que el personal de la institución se encuentra aún acompañando a los heridos en los diferentes centros de salud a los que han sido derivados, informando a su vez que más de 50 de ellos ya han sido dados de alta.

"Me sorprende que se asevere que el personal de la ATU no se encuentre en el nosocomio, toda vez que estamos presentes en todos los hospitales y clínicas donde se han tomado por bien derivar a los accidentados. Ya son más de 50 los usuarios del Metropolitano que han sido dados de alta", afirmó.

Reyes detalló que, hasta el cierre de esta edición, en el Hospital Loayza permanecía un paciente, en la clínica Javier Prado siete pacientes y en la clínica Ricardo Palma uno más.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | De acuerdo a los familiares de las personas que resultaron heridas tras el accidente de un bus del Metropolitano cerca de la estación México, la atención que han recibido en el Hospital Arzobispo Loayza ha sido pésima. Denuncian que a pesar de la... pic.twitter.com/i9FXO4MhmM — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

Protocolos activados

El funcionario explicó que desde el primer momento se activó un protocolo de emergencia que incluye la coordinación inmediata con la Policía Nacional, los bomberos y el SAMU, quienes se encargan de trasladar a los heridos a los centros de salud.

"Nosotros como ATU no determinamos a qué hospital o clínica son derivados los pacientes", subrayó.

Las denuncias de los familiares contrastan con la versión oficial de la ATU, generando discusión sobre la calidad de la atención hospitalaria y el rol de las autoridades en situaciones de emergencia. Mientras los afectados reclaman mayor presencia y apoyo, la entidad insiste en que ha cumplido con los protocolos establecidos.

El accidente del Metropolitano no solo dejó decenas de heridos, sino que abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la respuesta institucional. Entre denuncias de abandono y la defensa de la ATU, el caso refleja la tensión entre la percepción ciudadana y la versión oficial, en un contexto donde la confianza en las autoridades se pone a prueba.