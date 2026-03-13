Fallece querido cantante de música urbana en accidente de moto: Esto se sabe

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música urbana está luto tras confirmarse la muerte de un popular cantante a los 30 años de edad en un aparatoso accidente de moto, que se encuentra bajo investigación.

Muere promesa de la música urbana

De acuerdo a los primeros reportes, el artista, de apenas 30 años, falleció en Medellín luego de sufrir un accidente en motocicleta. Las autoridades identificaron al cantante como Zalek, quien hace apenas 10 meses había estrenado su canción 'Miento', en colaboración con Aarón y su grupo 'Ilusión'.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado por la oficina Gus Rincón; sin embargo, recientemente se conocieron nuevos detalles del siniestro. El incidente donde falleció Zalek se registró en la calle 47D con carrera 63a, cerca de la canalización del estadio.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó que el cantante colombiano sí recibió atención por parte del especialistas en salud tras el fuerte impacto contra un auto rojo, pero lamentablemente, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

"Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo a su lado. (...)", señaló su agencia.

Accidente bajo investigación

Actualmente, el cuerpo de peritos de Medellín realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si hubo otros vehículos involucrados o factores externos que desencadenaron la tragedia, según reportó 'Caracol'.

La noticia ha generado un fuerte impacto en los amantes del género urbano y de sus fans, sobre todo, colombianos, quienes han destacado su disciplina en estudio y su voluntad de trabajo. Alejandro Hernández, mánager del artista, también se pronunció a través de redes sociales con un mensaje de despedida.

"Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zale", indicó en redes.

¿Quién fue Zalek?

Zalek era conocido por su versatilidad para adaptarse a otros géneros además del urbano. Dentro de sus interpretaciones más famosas se encuentran 'Hasta que te conocí', 'Si antes te hubiera conocido', 'La bikina', entre otras.

También sobresalió por trabajar de la mano de otros artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lú; asimismo, también demostró tener una relación cercana con figuras públicas de la talla de J Balvin, a quien le expresó su gran admiración en vida.

Es así como la noticia de la muerte de un joven cantante barranquillero y una de las promesas de la música urbana en Colombia, Zalek, ha generado conmoción entre sus seres queridos y seguidores.