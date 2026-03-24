Presidente Balcázar ratifica lucha contra inseguridad: "Silenciosamente estamos trabajando, ya verán resultados"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente José María Balcázar se refirió en torno a las acciones que se están tomando desde los sectores del Ejecutivo para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana en el país. Al respecto, precisó que vienen trabajando para que las cifras de los delitos se reduzcan.

Balcázar resaltó Plan de Seguridad Ciudadana

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado indicó que durante su gestión se ha implementado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual viene siendo implementado por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.

En esa línea, resaltó el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la implementación de una nueva tecnología; por ello, indicó que el próximo Gobierno deberá ser consciente sobre el recibimiento del "aporte" de su gestión transitoria para que así se continúe con la "baja sustancial" de la inseguridad.

"Es uno de los grandes problemas que ahuyenta las inversiones y la tranquilidad, entonces me parece bien que se esté tomando este tema como un tema prioritario y para eso hemos llegado nosotros al poder aquí hasta el 28 de julio, para precisamente trabajar y eso nos está costando muchas horas de trabajo, silenciosamente estamos trabajando porque ya verán los resultados que están bajando", dijo a nuestro medio de comunicación, este martes 24 de marzo.

Ejecutivo trabaja "silenciosamente"

De tal modo, Balcázar precisó que desde el Ejecutivo están trabajando de manera "silenciosa"; sin embargo, los resultados ya estarían reflejando una disminución de actos delictivos. Esto a pesar de que se continúan presentando constantes ataques armados contra transportistas, comerciantes y la ciudadanía en general.

Según precisó, estos hechos no indican que las autoridades han "bajado la guardia", por el contrario, resaltó el trabajo del premier Luis Arroyo y del ministro del Interior, José Zapata, quienes estarían dedicados "exclusivamente" a combatir dicha problemática. Asimismo, precisó que estaría exigiendo resultados contundentes ante este flagelo.

"Yo mismo estoy exigiendo todos los días para que nos traigan mejores resultados y podamos bajar sustancialmente esta ola que azota a Lima, especialmente", indicó Balcázar.

En conclusión, el jefe de Estado, José María Balcázar, volvió a ratificar su compromiso en mantener la lucha firme contra la inseguridad ciudadana, señalando que tras "muchas horas de trabajo" se estarían viendo resultados de reducción del índice delictivo.