Premier aseguró que elecciones 2026 serán "transparentes, limpias y ordenadas": "Las FF. AA. son muy profesionales"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, fue consultado sobre las acciones que está tomando el Ejecutivo en el marco de las próximas elecciones generales 2026, las cuales se llevarán a cabo este 12 de abril. Según indicó, garantizarán que estas se realicen de forma ordenada y transparente.

Sobre elecciones generales 2026

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el premier indicó que no será necesario ordenar medidas que restrinjan algún tipo de derecho, en el marco de la actual crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el Perú. "No creo que sea necesario", indicó.

Asimismo, precisó que a penas inició su gestión en el Ejecutivo, se ha venido trabajando con los diferentes sectores para garantizar el orden del proceso electoral. En esa línea, Arroyo manifestó su confianza en el trabajo que realizarán las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Nosotros hemos empezado ya a trabajar teniendo conocimiento de que el tiempo es cortísimo, nos quedan tres semanas para las elecciones, y vamos a garantizar unas elecciones transparentes, limpias y en orden por su puesto (...) Lo vamos a hacer, hay que tener fe, porque estamos trabajando viendo muchos detalles", dijo a Panorama, el último domingo 22 de marzo.

Sobre estado de salud del presidente Balcázar

En otro momento, el premier Arroyo se pronunció en torno a las especulaciones que existen en torno al estado de salud del presidente de la República, José María Balcázar. Al respecto, negó que este dependa de oxigenación asistida; por el contrario, le consta que el mandatario tiene una salud estable.

Según recordó, hace menos de una semana, tanto su persona como el presidente Balcázar han realizado diversos viajes hacia distintas regiones del Perú como Chiclayo, Piura y otras, para mantener reuniones con sindicalistas y demás autoridades locales.

A pesar de las largas jornadas y trayectos de viajes, el presidente Balcázar no ha presentado ninguna afectación en su salud, por el contrario, dichas actividades lo fortalecerían más, anunció el premier Arroyo.

"(...) Llegamos a la 01:00 am, parece que se llega de energía cuando va a provincias, regresó entero (...) Todos los días lo veo y está muy bien", enfatizó el premier.

Es así como, el premier Luis Arroyo respondió respecto a diversas interrogantes tras los recientes cambios en la PCM. Una de ellas, son las medidas que se tomarán desde el Gobierno para la realización de las elecciones generales 2026.