Carlos Álvarez propone salir del Pacto de San José y anuncia pena de muerte para los sicarios en flagrancia

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por País para Todos, Carlos Álvarez, propuso la salida del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en contra de los criminales durante su intervención en la primera jornada del Debate Presidencial 2026.

Álvarez anuncia salida del Pacto de San José

Durante el debate sobre la temática de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el candidato presidencial por País para Todos indicó que el Estado tiene que "volver a ponerse del lado" de la ciudadanía y no de los criminales.

Así, indicó que ante la extorsión y el sicariato que sufre el Perú, su Gobierno lucharía contra las mafias, el crimen organizado y a la corrupción "que los protege".

En ese sentido, anunció la pena de muerte para los sicarios en flagrancia indicando que "no merece la vida quien la quita" y anunciando la salida del Perú del Pacto de San José de llegar a asumir la Presidencia de la República.

"Nosotros el primer día de Gobierno voy a denunciar el Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú"

Respecto a la inseguridad en los barrios, Álvarez inició que se priorizaría destruir el financiamiento de las bandas criminales. Así, indicó que se necesitaría la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con los operadores telefónicos.

Junto con ello convocaría a los licenciados de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, con el fin de luchar contra la delincuencia.

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