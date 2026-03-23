José Luna responde a Marisol Pérez Tello: "El general Urresti es INOCENTE según el Tribunal Constitucional"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Debate Presidencial 2026 inició este lunes con la primera terna, conformada por los candidatos José Luna, de Podemos Perú; y Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, abriendo el primer bloque. En medio de las intervenciones, el nombre del recién excarcelado Daniel Urresti no tardó en salir a la palestra.

Luna afirmó que Urresti es "inocente", pero esto es impreciso

El bloque 1 correspondió al tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Durante su turno, Pérez Tello recordó que Luna tiene en sus filas al exministro del Interior, quien estuvo preso desde el 2022 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

En tanto la aspirante a la Presidencia afirmó que Urresti es responsable de la muerte de "un periodista que garantizaba libertad de expresión", el candidato defendió la inocencia del expolicía e intentó desviar la atención del tema.

"El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto. Ahora, a los que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente", aseguró Luna.

Sin embargo, la afirmación de Luna es incorrecta, pues el TC nunca declaró inocente ni absuelto de fondo a Urresti. En su lugar, el órgano anuló la condena de 12 años por razones técnicas y de prescripción en la sentencia del pasado febrero.

El Tribunal Constitucional declaró que el asesinato de Bustíos y tentativa contra Eduardo Rojas en 1988 no pueden calificarse como crimen de lesa humanidad, porque ocurrieron antes de que el Estatuto de Roma entrara en vigor en Perú en 2002.

Pepe Luna responde a Marisol Pérez Tello: "El general Urresti es inocente".

'Pepe' Luna se explayó en el tema de la crisis de inseguridad ciudadana que azota diversos sectores del país, como el de transportes, afirmando que es "de eso que tenemos que preocuparnos, de tener la fuerza para parar esto".

Además, señaló que el trabajo de oficina con comodidades no solucionará la problemática y que considera necesario ejecutar un "shock" inmediato.

Popy Olivera lanzó fuerte advertencia a candidatos

A pocos minutos del inicio del Debate Presidencial 2026, el candidato Fernando 'Popy' Olivera arribó al CCL y, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar fuertes advertencias a los demás candidatos, mientras que aseguraba que "aniquilará a todos los corruptos".

Recordando su emblemática intervención durante el Debate Presidencial 2016, cuando se enfrentó cara a cara con Alan García, Fernando Olivera señaló que "la verdad se tiene que imponer", por lo que el pueblo informado no puede ser engañado.

Seguidamente, lanzó una fuerte advertencia a sus oponentes de esta noche y aseguró que todos "están con las horas contadas". Además, demostrando ferviente decisión e ímpetu, el exdiputado aseguró que acabará con la corrupción y las mafias criminales.