Presidente Jerí participa en procesión de San Martín de Porres en la Plaza de Armas de Lima

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí participó en el homenaje al santo afroperuano San Martín de Porres en la Plaza de Armas, tras recibir la imagen sagrada en la Municipalidad de Lima. Posteriormente, se dispuso a cargar las andas junto al alcalde Renzo Reggiardo.

Jerí carga las andas de San Martín de Porres

Cada tercer domingo de noviembre, se conmemora el homenaje a San Martín de Porres, el santo más querido del país, con una procesión por las calles de Lima. La fecha también coincide con la jornada mundial de los pobres, según el calendario pastoral de la Iglesia.

En ese contexto, el jefe de Estado estuvo presente en la Plaza Mayor este domingo 16 de noviembre tras su viaje a Huancayo, en compañía del alcalde de Lima Renzo Reggiardo, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez y el ministro de Defensa, César Díaz.

El altar itinerante llegó a la Municipalidad de Lima, donde el presidente y al alcalde recibieron la imagen del santo en presencia de los devotos. Tras la entrega de un arreglo floral y la interpretación de la banda municipal, Jerí se dispuso a cargar las andas junto a Reggiardo por un corto tramo.

¿Por qué es tan importante San Martín de Porres?

La presencia del mandatario y demás autoridades responde al significado social de San Martín de Porres, quien es el primer santo peruano y el patrón de la caridad y protector de los más necesitados en el país.

Miles de fieles estuvieron acompañando en esta fecha conmemorativa, todos muy a la expectativa también del encuentro de José Jerí con la gran imagen del santo afroperuano.

Su devoción está ligada al convento de Santo Domingo, que se encuentra a pocos metros de la Plaza Mayor. Cada tercer domingo de noviembre, es una tradición dominicana realizar la procesión de la imagen de San Martín año tras año.

Gobierno de Jerí negó compra de avión para la PNP

Recientemente, el Mininter rechazó que la actual gestión del presidente Jerí haya concretado la compra millonaria de un avión ucraniano para la Policía Nacional del Perú (PNP), a raíz de un informe periodístico que reveló que el Ejecutivo habría adjudicado este contrato irregular a una empresa de Emiratos Árabes que no es fabricante oficial de esta aeronave.

La entidad negó tener responsabilidad, señalando que el procedimiento del contrato se inició antes de la gestión ministerial actual.

El jefe de Estado José Jerí recibió la imagen sagrada de San Martín de Porres dentro de la procesión del santo este domingo 16 de noviembre y participó de ella cargando las andas.