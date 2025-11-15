José Jerí llega a Junín en medio de protestas: "Tienen una gestión, un Gobierno diferente, deben tenerlo bien claro"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí llegó a la región Junín para cumplir con su agenda de actividades, con el objetivo de mejorar la atención de los servicios del Estado. Su arribo se dio en medio de protestas, por lo cual, no dudó en conversar con la ciudadanía y resaltar que actualmente están frente a "una gestión y un Gobierno diferente".

José Jerí en Jauja en medio de protestas

Desde la mañana de este sábado, 15 de noviembre, el mandatario José Jerí llegó acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, y de Vivienda Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes, a Jauja, para cumplir con una serie de actividades orientadas a registrar las necesidades de la región, destrabar proyectos claves para la población y mejorar la prestación de servicios para la ciudadanía.

Sin embargo, en los exteriores del aeropuerto de Jauja se encontraba un grupo de ciudadanos protestando por no ejecutar las promesas para viabilizar obras de agua, saneamiento e infraestructura básica, consideradas de alto impacto para las comunidades. En medio de esta situación, el jefe de Estado no dudó en sostener un megáfono y responder a los reclamos.

En primer lugar, Jerí Oré destacó que la ciudadanía tiene el derecho de "quejarse" y levantar su voz de reclamo "por muchos acuerdos que no se han cumplido en anteriores gestiones que han generado desazón". Seguidamente, reiteró que a las 4:00 p.m. de hoy mantendrá una mesa de diálogo entre todas las autoridades de la región para encontrar solución a los principales problemas.

Presidente atendió demandas en Jauja

El mandatario también lamentó que a su llegada a Jauja se hayan encontrado diversas "situaciones que han quedado pendientes y relegadas a lo largo de estos años". Jerí reiteró que pese a ello, como gestión van a "tratar de solucionar la mayor cantidad de situaciones posibles y las que no, se buscará encaminarlas dentro de sus competencias para que el siguiente gobierno las ejecute".

"Prometer cosas concretas el día de hoy, en este momento no lo voy a decir porque puedo equivocarme. Quiero ser asertivo y así sean dos o tres cosas, cumplirlas, y lo demás dejarlo encaminados, pero de que tienen una gestión, un Gobierno diferente lo tienen y ese es el punto de partida para cualquier problema que se pueda generar, haya existido o nos han dejado heredado", expresó.

Durante su discurso, se comprometió a seguir escuchando los reclamos de las personas y garantizó que, a pesar de las dificultades, su Gobierno tiene un compromiso firme con el bienestar de todos los peruanos, especialmente de aquellos que viven en regiones históricamente olvidadas por administraciones pasadas.

José Jerí supervisa ejecución de carretera en Pancán

Durante su recorrido por la región, José Jerí también supervisó la ejecución de la carretera JU-103, en Pancán, a cargo del Gobierno Regional de Junín. En la zona, el jefe de Estado dialogó también con dirigentes de la zona y con autoridades locales, quienes explicaron las razones por las cuales la obra presenta retrasos.

La visita del mandatario se da en medio de su gira por 3 meses por las diferentes localidades del país con el objetivo de "escuchar las preocupaciones y expectativas" de sus compatriotas.

El presidente José Jerí dejó en claro que, si bien los desafíos son grandes y las protestas reflejan el malestar de la ciudadanía, su gestión está enfocada en generar cambios a largo plazo que beneficien a todos los peruanos. Aprovechó en expresar que están ante "un gobierno diferente".