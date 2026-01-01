Arequipa: Anciano perdió la vida tras ser atropellado por ciudadano extranjero en motocicleta

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un lamentable hecho se ha reportado en horas de la tarde del 31 de diciembre, luego de que un anciano perdiera la vida al ser atropellado por un ciudadano extranjero que se trasladaba en una motocicleta. Las primeras investigaciones señalan que el conductor de la unidad se encontraba en estado de ebriedad.

Lesiones fueron mortales

El fatal accidente ocurrió cerca de las 5.30 pm de ayer, en la primera cuadra de la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Testigos indican que la víctima identificada como Carlos Alfredo Rodríguez Aguirre (82) cruzaba la pista cuando fue embestido por la moto Nexus con placa 6263-4V.

Información policial señala que el conductor de la unidad respondió al nombre de Ángel Marcano Rodríguez (22) y se dirigía hacia la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, una de las más grandes de Arequipa. En dicho lugar trabajaría como ayudante de carga en los mercados del sector.

Tras el atropello, el adulto mayor que vivía en el Cercado arequipeño, fue trasladado hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, ubicado en la misma avenida donde ocurrió el hecho. Sin embargo, la rápida asistencia médica que recibió no pudo evitar la fatalidad y en el nosocomio se confirmó su deceso.

El ciudadano extranjero, que sería venezolano, quedó detenido preliminarmente en la Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. La Fiscalía lo investigará por el presunto delito de homicidio culposo. Por otro lado, los restos de la víctima fueron derivados a la morgue central de Arequipa para la necropsia de ley.

Otros accidentes en Arequipa

En el departamento sureño se han registrado más accidentes en las vísperas y en las primeras horas del Año Nuevo 2026. Un joven motociclista identificado como Luis Ernesto Nina López (24) se estrelló contra un muro cerca de un ovalo en el distrito de La Joya, perdiendo la vida en aparente estado etílico.

Por otra parte, en horas de la mañana del 1 de enero un choque entre dos unidades dejó el saldo de ocho personas heridas en el distrito de Yura. La PNP señala que uno de los conductores habría ingerido bebidas alcohólicas, habiendo provocado el accidente de tránsito.

