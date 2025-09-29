Proceso de extradición de 'El Monstruo': "Perú fue notificado y tiene 60 días", asegura periodista paraguayo

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el periodista paraguayo Osvaldo Cáceres, del diario ABC Paraguay, brindó mayores detalles sobre la extradición de 'El Monstruo'. Al respecto informó que Perú fue notificado y que tiene "60 días" para remitir el exhorto de extradición.

La extradición de 'El Monstruo'

En primer lugar, el hombre de prensa de Paraguay se pronunció respecto a la extradición del cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y cuánto tiempo demoraría en llevarse a cabo.

"A partir de que 'El Monstruo' compareció ante el juzgado, tenemos que decir que fue notificado ya, el Perú tiene 60 días para remitir el exhorto de extradición en el cual es fundamental los motivos por los cuales se requiere la presencia de esta persona en Perú y si reúne los méritos al respecto", señaló Cáceres.

Extradición dependerá de tres jueces paraguayos

Además, el periodista reveló que en Paraguay, sucede "algo particular" debido a que no es solo un exhorto de extradición el que se tendrá que elaborar, sino que son tres.

"A él ('El Monstruo') lo están requiriendo tres jueces de Perú y por ende hay tres jueces de Paraguay que está interviniendo. Uno de ellos es Clara Ruíz Díaz, quien tiene a su cargo el requerimiento por secuestro y asociación criminal. El otro es el juez Francisco Acevedo, quien tiene a su cargo el proceso por hurto agravado y el tercero es Raúl Florentín, quien tiene a su cargo otro proceso por extorsión agravada", detalló.

En tal sentido, manifestó que en su pais existe "la siguiente instancia", es decir, "la cámara de apelación". "Luego la Corte Suprema de Justicia. Hablar de un tiempo de proceso es un poco arriesgado en sí, va a depender un poco con la diligencia con la que se manejen los jueces a la hora de estar dictando las resoluciones con relación a todo esto", añadió.

Voluntad de Paraguay de extraditarlo

Además, se pronunció sobre el trascendido el cual indicaba que varios países estaban requiriendo la extradición del criminal peruano.

"Aquí solo se tiene la orden con fines de extradición que proviene de Perú. Se sabe que Brasil tendría algún interés, pero nunca se expresó legalmente ni formalmente con relación a todo esto", señaló Cáceres.

No obstante, remarcó que ello podría demorar debido a que la resolución requiere el voto de los tres jueces a cargo del proceso. "Hay una voluntad de entregarlo a 'El Monstruo'".

En síntesis, el periodista paraguayo Osvaldo Cáceres informó que Perú tiene 60 días para realizar el exhorto de extradición del criminal 'El Monstruo'.