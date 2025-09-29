Protestas de la 'Generación Z' dejaron pérdidas que superan los S/. 2 millones, asegura MML

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último fin de semana el centro histórico fue escenario de las protestas convocadas por la denominada 'Generación Z', que después contó con la participación de otros colectivos. Por los actos vandálicos registrados, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ofreció las cifras de pérdidas que dejaron, superando los 2 millones de soles.

MML contra la violencia

La comuna limeña, con la participación del teniente alcalde, Renzo Reggiardo, ofreció un balance de lo que dejaron las protestas ciudadanas. El funcionario precisó que personas ajenas a los grupos que alzaron su voz, participaron de los actos vandálicos y enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP).

"El derecho a la protesta pacífica se respeta y se garantiza. Pero que quede igualmente claro: No toleraremos que minorías violentas usen este derecho como un medio para sembrar el caos. La violencia, el vandalismo y el ataque a nuestras fuerzas del orden no son protestas, son delito. Y como tal, serán tratados con toda la fuerza de la ley", sostuvo.

De acuerdo a los datos que enseñó, 19 efectivos resultaron heridos y 12 personas fueron detenidas. Además, las pérdidas por destrozos superan los 2 millones de soles en relación al patrimonio histórico, el turismo y la actividad comercial y hay vándalos en proceso de identificación, que se conseguirá con las cámaras puestas en lugares estratégicos.

"Tenemos la vigilancia tecnológica, 360°. Contamos con 440 cámaras. Recibimos 190 en la gestión. Gracias a esas, cámaras hemos hecho un trabajo importante para identificar a los revoltosos, agresivos, a los que hace daño. Contamos con drones que sirven para vigilar incidencias y la obtención de la justicia", precisó.

Tolerancia cero con los vándalos

En su exposición Reggiardo presentó imágenes de los enfrentamientos que captaron las cámaras de la MML. Una de ellas evidenció el momento en el que un manifestante enciende unos artículos pirotécnicos y los lanza en contra de los efectivos. El ciudadano pudo ser identificado y detenido posteriormente.

"Tenemos toda la información con nuestro servicio de inteligencia y con la PNP. Es uno de los que estamos identificando. Felizmente ya está privado de su libertad por los actos violentos. Además, es un requisitoriado, una persona con antecedentes", refirió.

Un detenido identificado por la MML.

Con esto, la MML expuso los daños materiales que dejaron las protestas del último fin de semana que fueron convocadas por la 'Generación Z'. En la exposición, se explicó que la destrucción contra el patrimonio histórico, negoción y la afectación del turismo, generaron pérdidas superiores a los 2 millones de soles.