PNP y ciudadanos que actuaron con violencia durante marchas deben ser sancionados, señala premier

El premier Eduardo Arana se refirió a las recientes protestas realizadas en contra del Gobierno y la represión policial ocurrida durante esta jornada. "Si hay un exceso por parte de algunos violentistas, hay que perseguirlos", manifestó, indicando que también se debe sancionar el mal actuar de algunos agentes del orden.

La prensa en las manifestaciones

En primer lugar, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que existen "algunos que se están excediendo y que están utilizando también a estas personas para fines que son el uso de la violencia". "Yo creo que ahí también ustedes, los medios, deben hacerlo", acotó.

"Desde el respeto a la prensa, yo creo que en eso, si efectivamente hubiera sido así, desde aquí desde el Ejecutivo les expreso mi disculpa si hubiera un exceso a algún periodista. Yo no tengo conocimiento oficial, he pedido información oficial si en efecto se hubiera producido un hecho de esta naturaleza", señaló el premier.

Bajo esa premisa, Arana Ysa opinó que "los medios de prensa deberían coordinar con los ministerios" como anteriormente se realizaba. "Antes habían corresponsales, tanto para efectos de las manifestaciones, corresponsales en los medios", explicó.

Además, subrayó que en este tipo de operativos "se trabaja de manera coordinada con la prensa" a fin de "evitar algún tipo de este tipo de acción".

"Si esta persona estuviera o no identificada, yo no lo sé, he pedido información, pero entiendo que se deben establecer protocolos y apunto a que la prensa pueda trabajar de manera coordinada también en estos operativos", refirió.

