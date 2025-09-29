Renovación Popular desafilió a militante acusado de enviar dinero a 'El Monstruo' a Paraguay

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 24 de septiembre, la policía paraguaya realizó un operativo en el barrio de San Lorenzo donde lograron capturar al temido criminal 'El Monstruo'. Erick Moreno Hernández había ingresado a ese país desde hace varios meses y tras un intenso trabajo de inteligencia, logró ser detenido para responder por sus múltiples delitos en el Perú.

Renovación Popular anuncia fin de militancia de sujeto ligado a 'El Monstruo'

A partir de su apresamiento, los vínculos de su organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' comienzan a salir a la luz gracias a las investigaciones de rigor. Por ejemplo, un reciente informe fiscal reveló que una persona con militancia activa en Renovación Popular le enviaba dinero periódicamente a este delincuente para sus gastos personales.

El sujeto identificado como Oscar Roberto García Tinoco realizaba estos depósitos a través de la empresa Wester Unión. En total, habría sido más de 3 mil soles el monto que terminaba en las manos de Erick Moreno Hernández.

Por ello, el partido de Rafael López Aliaga emitió un comunicado anunciando las suspensión de la militancia de este presunto ligado a 'El Monstruo'. De acuerdo a este pronunciamiento, se iniciarán las investigaciones de rigor para determinar su culpabilidad, además de que su Comisión de Disciplina tomará las acciones de caso tras conocer este hecho.

RP desafilió a su militante ligado a 'El Monstruo'.

"El partido político Renovación Popular pone en conocimiento que se suspendido la afiliación de Oscar Roberto García Tinoco, al tomar conocimiento por medios periodísticos de presuntos actos delictivos incurridos por el ciudadano en mención. Iniciaremos las investigaciones del caso a través de nuestra Comisión Nacional de Disciplina, para el debido proceso y, de ser el caso, la sanción respectiva", indicaron.

Buscan identificar a policías que ayudaron a 'El Monstruo'

Otra información que se quiere con la detención de 'El Monstruo' es identificar a los policías que le filtraban información desde el Perú. De acuerdo con lo dicho por el exjefe de la DIRCOTE, José Baella, se vienen detenciones masivas dentro de la Policía Nacional del Perú ya que la red de este criminal sería extensa.

"Tengo conocimiento de que conforme venga van a haber muchas más capturas de policías en actividad inclusive que lo han estado ayudando, esto es todo una gama y es una organización muy grande", reveló

De esta manera, Renovación Popular anunció la desafiliación de sujeto acusado de enviar dinero a Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo', hasta su guarida en Paraguay.