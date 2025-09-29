Caída de 'El Monstruo' no significa el fin de la extorsión en Lima Norte, indica exviceministro del Interior

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En comunicación con Exitosa, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, expresó que si bien la detención de 'El Monstruo' significa un logro para el país, esta intervención no concluye con el fin de la extorsión en la ciudad.

No es fin a la extorsión

La captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', el pasado 24 de setiembre brindó un aire de esperanza para todos los ciudadanos del país que viven en constante temor. Sin embargo, como indica Corcuera, lamentablemente, la estructura de la organización criminal aún se mantiene.

Al respecto, Julio Corcuera comparando su caso con la caída de famosos cabecillas en Sudamérica. Tal es el caso de Colombia que, tras la caída de Pablo Escobar en 1993 o la caída de los capos del Cartel de Cali, no significó el narcotráfico de Colombia. Lo mismo ocurrió con la captura de 'El Chapo' Guzmán en México.

"Toda captura es motivo de celebración pero no significó el fin de las labores del Cartel de Sinaloa ni tampoco el fin del narcotráfico en México. Del mismo modo, la caída de 'El Monstruo' no va a significar el fin de la extorsión en el Cono Norte", aseveró.

Como explica el exviceministro, las organizaciones criminales no se consolidan en base a un individuo, por el contrario se configuran estructuras. Por ello, la lucha que debe formular el Estado peruano es derrotar las dinámicas de las organizaciones. "No únicamente de individuos", reitera.

Al mismo tiempo expone que las imposiciones en contra del capturado, en este caso 'El Monstruo' deben ser ejemplares, claras y debe sentirse como un medio disuasor para los otros criminales expectantes.

Custodias de celulares

Como se conoce, en la intervención en la casa de Paraguay, los efectivos policiales incautaron cuatro celulares y chips que cobran vital relevancia para conocer los movimientos, coordinaciones y contactos.

"La cadena de custodia de estos celulares es sumamente importante para dilucidar quienes son buenos policías, quienes son malos policías, quienes eran sus aliados y su nivel de interacción".

De esta manera, se conocerá quienes son sus aliados y enemigos del criminal. En las declaraciones de 'El Monstruo' con los medios paraguayos él indicó que tendría vínculos con altos mandos de la PNP y políticos.

Las investigaciones policiales tendrán que determinar con veracidad quienes colaboran en pequeña o gran medida con Erick Moreno o parte de su organización criminal. Se implican no solo medidas policiales sino políticas, incluso a Osiptel, organismo que aún no regula la venta de chips.

Con la caída de 'El Monstruo', lamentablemente el fin de la extorsión en la ciudad aún no ha sido lograda. Para combatir la estructura criminal se necesita la colaboración en conjunto del Estado y autoridades para lograrlo, enfatizó Corcuera.