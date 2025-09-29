Los Simpson retornan a los cines luego de 20 años: La segunda película de la popular familia amarilla se estrenará en 2027

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

20th Century Studios sorprendió a muchos con uno de los anuncios más inesperados, pero a su vez más solicitados por los fanáticos de las series animadas. Ello, debido a que revelaron que Los Simpson retornarán a los cines con una nueva película.

Los Simpson estrenarán nueva película

La compañía cinematográfica estadounidense anunció este lunes 29 de septiembre que una nueva secuela de Los Simpson llegará en el año 2027, luego de dos décadas después del estreno de la primera cinta basada de la popular serie animada, en 2007.

El estudio 20th Century recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la noticia. "¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!", escribieron en un post de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Junto a la noticia, la firma norteamericana presentó el póster oficial de la cinta cineamtográfica que hace una clara referencia a la primera parte. En este se observa el brazo, probablemente de Homero Simpson sosteniendo una rosquilla con la frase: "Homero quiere repetir".

Cabe resaltar que, aún no se han brindado mayores detalles como por ejemplo la trama, no obstante, después de años ya es un hecho que la familia Simpson regresará al cine para mostrar sus nuevas aventuras en la ciudad de Springfield.

La segunda película de Los Simpson llegará a salas de cine el 23 de julio de 2027 en Estados Unidos, aún no se ha descifrado la fecha de estreno oficial en Latinoamérica.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Recordando la primera entrega de Los Simpson

Fue el 27 de julio de 2007 cuando se estrenó a nivel mundial la primera película de Los Simpson, la cual fue escrita por por Matt Groening y James L. Brooks, y con David Silverman como director; sin embargo, a pesar de que los estudios discutieron una secuela por muchos años, eso ha cambiado este lunes.

Esta entrega inicial se títuló "Los Simpson, La Película", fue un total éxito debido a que logró recaudar 525 millones de dólares. Además, fue nominada a mejor película de animación en 2007 en los Globo de Oro, los Premios BAFTA y los Annie, en los que además se llevó tras tres nominaciones.

Se concluye que, luego de 20 años, la familia amarilla más popular de la televisión, Los Simpson, estrenarán su segunda película en 2027, así lo anunció este lunes 29 de septiembre 20th Century Studios, mediante sus redes sociales.