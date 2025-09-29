Sporting Cristal goleó de local a Ayacucho FC en el estreno goleador del brasileño Felipe Vizeu

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras descansar la jornada anterior, Sporting Cristal abrió la fecha 12 del Torneo Clausura recibiendo a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro rimense subió al segundo lugar del Torneo Clausura al imponerse con claridad por 3 a 0 con un doblete del brasileño Felipe Vizeu y un tanto del canterano Ian Wisdom.

Goleada en la primera parte

El partido se abrió rápido en favor de los locales, luego de que Wisdom consiguiera anotar el primer tanto de la tarde con un cabezazo al sexto minuto. El mediocentro que volvió a la titularidad luego de la expulsión de Yoshimar Yotún en el partido pasado, conectó con un centro desde la derecha de Leandro Sosa.

Cristal siguió explotando la banda derecha y por ahí llegó su segunda anotación a los 26'. Esta vez fue Santiago González quien llegó por ese sector y sacó un balón al área para que Vizeu se anticipe a la defensa ayacuchana y anote. En una situación similar con los mismos intérpretes, llegó el tercero a los 38', previa revisión en el VAR.

Ante un equipo que propuso poco, los 'celestes' no tomaron riesgos, aunque tampoco pudieron ampliar la cuenta en la segunda parte. El 3-0 se mantuvo y con ello, los de Paulo Autuori volvieron al triunfo después de seis fechas.

La última vez que los 'bajopontinos' sumaron de a tres fue ante Melgar, por la quinta jornada del Clausura. Volvieron a ganar en Juliaca a Deportivo Binacional, pero ese resultado se invalidó por su exclusión de la Liga1. La racha negativa 'cervecera' sumó tres empates y una derrota.

Ayacucho FC también podría ser excluido

Los 'zorros' viven un escenario similar a Binacional, al haber vuelto a la máxima división del fútbol peruano por la vía legal, esta se puede revertir. La FPF utilizaría esta irregularidad ante el Tribunal Constitucional, con lo que la participación del cuadro ayacuchano quedaría nulo y afectaría a quienes sumaron en los duelos directos.

Máximo en 15 días se conocerá la decisión de la audiencia en el Poder Judicial por el caso Ayacucho FC y FPF. Tras eso, el club ayacuchano podría acudir al Tribunal Constitucional pero la Federación también puede decidir algo a nivel del directorio. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 29, 2025

Con los rimenses, son seis los equipos que sacaron puntos ante los 'blancos': Alianza Lima, Atlético Grau, Sport Huancayo y Melgar ganaron sus partidos, mientras que Sport Boys consiguió un empate.

En síntesis, Sporting Cristal volvió al triunfo en el Torneo Clausura luego de golear por 3 a 0 a Ayacucho FC. Los 'celestes' igualan en el segundo lugar a Cusco FC con 19 puntos, aunque a cinco de diferencia del líder Universitario de Deportes.