Jefe de la Región Policial Lima: "No podemos ponerle un efectivo policial a cada bus"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, aseguró que no podrán poner un efectivo policial en cada bus y que el ministro del Interior, Carlos Malaver, se ha comprometido a poner "un corredor seguro" en toda la ciudad.

No efectivos policiales para buses

En la conferencia de prensa acerca del balance policial de las protestas del último fin de semana, el jefe de la Región Policial Lima se pronunció tras las exigencias de seguridad por parte de los transportistas por las constantes pérdidas humanas.

Según indica Monroy, los gremios de transportes deben entender que no podrán poner un efectivo policial en cada bus debido a la cantidad de vehículos de transporte formal e informal que circulan en la ciudad.

"Va a haber un periodo de evaluación porque tienen que entender, no podemos ponerle un efectivo policial, ida y vuelta, a más de 25,000 vehículos de transporte formal y otros veintitantos mil que son informales", señaló en conferencia.

Sin embargo, fue la nota de prensa del 24 de setiembre del Ministerio del Interior que aseguró que efectivos policiales de diversas unidades brindan el servicio diario de seguridad especial, siendo este un servicio expuesto públicamente por el mismo ministerio.

El general PNP añadió que, de colocar un efectivo policial en cada bus, sería cuestionada porque "el taxi colectivo y el negociante del mercado de frutas" pediría la misma pedida de seguridad, siendo este pedido imposible de cumplir en la capital.

"Un corredor seguro"

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Región Policial Lima indicó que esta mañana se ha instalado un corredor seguro en la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho luego de haber escuchado los requerimientos de los transportistas.

" Lo que vamos a hacer son corredores seguros y el día de hoy 04:00 am hemos instalado. (...) Hemos salido todo el Escuadrón de Emergencia, el Escuadrón Verde y otras unidades de Halcones para poder hacerle el corredor seguro"

Monroy indicó que este lunes a las 04:30 de la mañana ha podido verificar, por encargo del titular del Interior, Carlos Malaver, e indicó que "el señor ministro se ha comprometido" a hacer este corredor seguro.

Por el momento, este "compromiso" se trataría de un solo corredor seguro en sus seis terminales por un compromiso con los dirigentes de transporte. Sin embargo, este compromiso se está trabajando y se va a "reevaluar", indicó el jefe policial.