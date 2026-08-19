Keiko Fujimori recibe junto a ministros reporte sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas en el país

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori acudió a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), donde recibió a los ministros un reporte de las operaciones y acciones llevadas a a cabo por los militares que se desarrollan en diferentes zonas estratégicas del país.

Keiko Fujimori recibe reporte de las Fuerzas Armadas

Esta mañana del miércoles 19 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori junto a algunos de sus ministros recibió un reporte de las Fuerzas Armadas sobre las recientes acciones asignadas en favor de la seguridad ciudadana.

Parte del equipo de trabajo que acompañó a la mandataria fueron los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general de Ejército, César Briceño.

Durante la presentación del reporte, se expuso el panorama operacional del país y las principales acciones de las Fuerzas Armadas destinadas a garantizar el orden interno, de acuerdo con el marco legal vigente. Además, se abordó su participación en el desarrollo nacional, la gestión del riesgo de desastres y la política exterior del Estado, en el marco de los cinco roles estratégicos que guían su accionar.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió el reporte de las operaciones que desarrollan las Fuerzas Armadas en todo el país y revisó el despliegue y las principales acciones que ejecutan en las distintas regiones.



La mandataria destacó la labor de nuestras Fuerzas... pic.twitter.com/oUTqaoynKT — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 19, 2026

Ante el eventual paro de transportistas programado para el 25 de agosto

En declaraciones a Exitosa, Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, informó que los dirigentes todavía están dispuestos a evitar el paro anunciado para este 25 de agosto, siempre que exista una respuesta concreta por parte del Ejecutivo.

Siguiendo esa línea, el dirigente sostuvo que el paro aún podría quedar sin efecto si la presidenta los convoca dentro del plazo establecido. En ese escenario, los transportistas acudirían a la reunión con la expectativa de plantear directamente sus demandas y buscan ayudar a combatir la delincuencia.

Según lo señalado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el Gobierno está realizando acciones para contrarrestar la inseguridad ciudadana que ha estado generando las muertes de diversos transportistas a causa de la extorsión. Sin embargo, afirmó que solo llevan 18 días en el cargo.

"Necesitamos también modificar el marco legal para permitir una acción mucho más decidida en la lucha contra la criminalidad, entonces entiendo yo, un día es demasiado, pero tenemos 18 días en el Gobierno estamos trabajando las reformas", señaló el ministro.

Finalmente, la reunión congregada esta mañana en la que participó Keiko Fujimori junto a ministros para recibir el reporte sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas en el país ayudará a seguir implementando mayores acciones de refuerzo.