Migraciones lanza convocatoria laboral con vacantes y sueldos de hasta S/9.264: Conoce AQUÍ cómo postular

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás buscando trabajo? La Superintendencia Nacional de Migraciones lanza convocatoria laboral con más de 20 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/9.264. Conoce cuáles son los requisitos para postular a uno de los puestos que se abren en distintas regiones del país.

Migraciones ofrece trabajo en noviembre

Terminaste tus estudios universitarios y ¿estás en búsqueda de un trabajo que te permita conseguir un buen sueldo que ayude a solventar tus gastos y el de tu hogar? No desaproveches la oportunidad de postular a una de las vacantes que ofrece Migraciones a través de su página oficial.

Pues bien, el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior responsable del control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros abrió una nueva convocatoria laboral para este mes de noviembre 2025, donde ofrece más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS. Los puestos están distribuidos en distintas regiones del país como en Lima (10 puestos), Callao (4 puestos), Cusco (1 puesto), La Libertad (2 puestos), Ucayali (1 puesto) y Madre de Dios (2 puestos).

En caso estés interesado en alguno de los puestos que te revelaremos a continuación, debes tener en cuenta que las fechas de postulación varían: algunas finalizan el 7 de noviembre y otras el 10, 12 o 17 del mismo mes. ¡Así que atento!

Convocatoria laboral: Puestos y requisitos

Migraciones también subraya que los puestos van dirigidos para egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios. Si deseas saber con mayor exactitud la lista de vacantes disponibles, puedes hacerlo a través de un clic en del siguiente LINK; sin embargo, acá te revelamos algunos de los puestos de la convocatoria CAS, según el grado académico requerido:

CAS N.º 411 - Asistente Administrativo(a): Buscan egresado técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario. Sueldo de S/ 3.264 en Ucayali. Postula hasta el 12 de noviembre.

- Asistente Administrativo(a): Buscan egresado técnico en Administración, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario. Sueldo de S/ 3.264 en Ucayali. Postula hasta el 12 de noviembre. CAS N.º 405 - Asistente Administrativo II: Se solicita egresado técnico en Computación e Informática , Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación. Se ofrece sueldo de S/ 4.264 en Madre de Dios.

Asistente Administrativo II: Se solicita egresado técnico en , Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación. Se ofrece sueldo de S/ 4.264 en Madre de Dios. CAS N.º 416 - Orientador(a) de Atención al Usuario con sueldo de S/ 2.264 en el Callao.

Orientador(a) de Atención al Usuario con sueldo de S/ 2.264 en el Callao. CAS N° 407 - Asistente en gestión de operaciones migratorias con sueldo de S/3,764.19 en Lima.

¿Cómo postular a los trabajos CAS de Migraciones?

Entre otras de las vacantes que se ofrece está dirigido a bachiller en Derecho o Ciencias Políticas como el CAS N.º 409 y N.º 404, así como administradores, economistas, ingenieros de sistemas o industrial para cubrir la vacante de analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias.

También se ofrece sueldo de S/ 9.264 a aquellos que puedan cubrir la vacante de Especialista Legal en Materia Administrativa y S/ 8.264 para el puesto de Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo. En caso estés interesado en alguno de estos cargos, no dudes en revisar las bases oficiales de cada plaza donde se especifica los requisitos exactos, así como los documentos y anexos que te permitirán tener un plus en tu perfil. Seguidamente sigue estos pasos:

Verifica el plazo de postulación.

Completa el registro online a través de la página oficial de Migraciones.

Adjunta los documentos requeridos y espera la publicación de resultados de la evaluación curricular.

Así que si buscas trabajo ingresa al portal de Migraciones y envía tu CV a una de las más 20 vacantes que ofrece con sueldo de hasta S/ 9.264, según tu grado académico y el puesto al que postularás.