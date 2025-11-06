PromPerú abre convocatoria de trabajo y ofrece hasta S/12 mil en sueldos: Conoce AQUÍ cómo postular

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Buscas trabajo? PromPerú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, ha abierto una convocatoria laboral con más de 10 puestos cuyos sueldos llegan hasta S/12 mil. Conoce en esta nota los requisitos para postular.

Oferta laboral de PromPerú: Requisitos

Si terminaste tu carrera universitaria y estás en búsqueda de un trabajo que te permita conseguir un sueldo que ayude a solventar tus gastos, ten en cuenta los puestos que ofrece la entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Pues bien, a través de su portal oficial, lanzó una convocatoria laboral con sueldos que oscilan entre los S/3 mil hasta los S/12 mil. De acuerdo a las bases de la oferta, solo los bachilleres y titulados universitarios podrán postular y aquellos que superen satisfactoriamente las distintas fases del proceso de selección serán contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Asimismo, se detalla que entre algunos de los requisitos que deben cumplir los interesados, dependiendo de los puestos de la convocatoria, están los siguientes:

Conocimiento técnicos: Manejo de bases de datos, plataforma de información comercial o herramientas de visualización de datos u otras similares en comercio, estrategias de contenidos digitales y/o segmentación de audiencias y/o monitoreo de KPIs o similares, investigación de mercados, planeamiento estratégico , entre otros.

plataforma de información comercial o herramientas de visualización de datos u otras similares en comercio, estrategias de contenidos digitales y/o segmentación de audiencias y/o o similares, investigación de mercados, , entre otros. Cursos y/o especialización: 90 horas acumuladas en análisis económico, estadística, diseño de indicadores, organización de eventos y/o protocolos. 60 horas acumuladas en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Gestión Empresarial o similares, y demás.

90 horas acumuladas en estadística, diseño de indicadores, organización de eventos y/o protocolos. 60 horas acumuladas en Negocios Internacionales, o similares, y demás. Conocimiento en ofimática y manejar el idioma inglés a nivel intermedio. Para saber más de los requerimientos de cada oferta puedes dar clic en este ENLACE.

Ofrecen 10 puestos de trabajo CAS en PromPerú.

¿Qué puestos ofrece PromPerú?

Entre algunos de los perfiles que busca PromPerú son bachilleres y/o titulados en Administración, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Marketing Digital u otras carreras afines, Derecho, y demás.

La lista de puestos que ofrece son los siguientes:

Asistente en regulaciones cuyo sueldo es de S/3,500 mensuales.

Especialista en Mercado II con sueldo de S/6 mil mensuales.

Especialista en Mercado I con sueldo de S/4.500 mensuales.

Especialista en Gestión Tributaria y Legal de Comercio Exterior cuyo sueldo es de S/6 mil mensuales.

y Legal de Comercio Exterior cuyo sueldo es de S/6 mil mensuales. Especialista de Análisis de Información cuyo sueldo es de S/6 mil mensuales.

Especialista en Producción de Eventos II con sueldo de S/6 mil mensuales.

II con sueldo de S/6 mil mensuales. Asistente de Región II cuyo sueldo es de S/3,500 mensuales.

Especialista en Región I con sueldo de S/5,500 mensuales.

Ejecutivo en Comunicación Digital y Redes Sociales con sueldo de S/12 mil mensuales.

Analista de Segmentos con sueldo de S/4.500 mensuales.

con sueldo de S/4.500 mensuales. Especialista en Investigación de Mercados cuyo sueldo es de S/8 mil.

Asistente de Investigación de Mercados con sueldo de S/3 mil.

¿Cómo postular a la convocatoria laboral?

También se detalla que la presentación de postulaciones se realizará a través del siguiente formulario de postulación virtual desde las 00:00:00 horas hasta las 17:00:00 horas del 18 de noviembre.

Así que si buscas trabajo ingresa al portal de PromPerú y envía tu CV a uno de los más de 10 puestos que ofrece con sueldo de hasta S/12 mil, según tu grado académico.