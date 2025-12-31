¿Pensabas hacerte un baño de florecimiento por Año Nuevo? El INS advierte riesgos para la salud

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si pensabas hacerte un baño de florecimiento por Año Nuevo, no eres el único. Cada 31 de diciembre, miles de familias en Perú recurren a este ritual para atraer prosperidad, salud o amor. La venta de flores y hierbas se dispara en los mercados, y las casas se llenan de aromas de cananga, albahaca y ruda, símbolos de renovación y esperanza.

El gesto, que se realiza antes de la medianoche, se ha convertido en una de las cábalas más populares, conviviendo con otras como las 12 uvas, la ropa interior amarilla o las maletas listas para viajar.

La advertencia de los especialistas

Pero ojo: el Instituto Nacional de Salud (INS) advierte que estos baños pueden representar riesgos si no se toman precauciones. Algunas preparaciones incluyen aguardientes, químicos o hierbas maceradas de dudosa procedencia, lo que puede provocar intoxicaciones o daños en la piel.

El INS recomienda no beber el agua utilizada en los baños, ya que puede causar problemas estomacales, infecciones o diarreas. Además, alerta sobre productos vendidos en mercados informales, como el famoso "agua de siete iglesias" o "agua de los siete espíritus", que no cuentan con registro sanitario.

Consejos prácticos para un ritual seguro

Si igual piensas hacer tu baño de florecimiento, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar problemas de salud posteriores.

Asegúrate de que las flores y hierbas estén limpias , sin hongos ni mal olor.

, sin hongos ni mal olor. Prefiere establecimientos de confianza y revisa fechas de vencimiento en los productos.

Mantén a los niños alejados de estas prácticas, ya que pueden sufrir alergias o erupciones.

Controla la temperatura del agua para evitar quemaduras o accidentes domésticos.

Recuerda: recibir el Año Nuevo cuidando tu salud es la mejor forma de empezar un nuevo ciclo. La efusividad no debe primar sobre la prudencia, aún en estas fechas.

Sin dejar la tradicionalidad, cabe prestar atención y cuidado en el método del ritual.

Un legado cultural

El sentido original de los baños de florecimiento se remonta a las culturas andinas y amazónicas, donde el agua y las plantas eran parte de procesos de sanación y transición. Hoy, adaptados a contextos urbanos y religiosos, siguen siendo una manera de marcar el cierre de un ciclo y preparar el inicio de otro.

Así que ya sabes: si pensabas hacerte un baño de florecimiento por Año Nuevo, hazlo con precaución. La tradición puede ser un momento especial de renovación, siempre que se practique con responsabilidad. Porque más allá de cábalas y rituales, lo importante es empezar el 2026 con energía, gratitud y salud.