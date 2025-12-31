Santa Anita: Incendio de grandes proporciones consume taller de pirotécnicos a vísperas de Año Nuevo

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un voraz incendio de código 3 se viene registrando en la avenida Huarochiri (Bravo Chico) en el cruce con la Carretera Central, en el distrito de Santa Anita. Hasta el lugar de la emergencia han acudido más de 10 unidades de bomberos para mitigar el fuego.

Voraz incendio se registra en Santa Anita

De acuerdo al portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) este incendio se produjo a las 3 y 58 de la tarde de este miércoles 31 de diciembre.

Además, hacia el punto de referencia con el objetivo de controlar y extinguir las llamas de fuego han llegado al menos 20 unidades de emergencia. Entre ellas ocho autobomba, 2 ambulancias, 2 unidades de rescate, 1 plataforma, 1 eléctrica, 3 cisternas, 1 puesto comando, 1 auto y 1 autombomba/rescate.

El incendio se resgistró en un inmueble que funcionaba como depósito y taller de pirotécnicos. En tanto, de acuerdo a imágenes se observa una gran llamarada de humo negro, así como la presencia de fuegos artificiales.

En diálogo con Exitosa, una mujer que vive cerca a donde se viene registrando el siniestro, mostró su preocupación debido a que hay un grifo cerca de allí.

"Estamos bastantes alarmados porque tememos que esto se pueda expandir. Necesitamos más apoyo por favor de bomberos. Ahí fabrican (pirotécnicos) y ahora se ha incrementado", manifestó.

Incendio alcanza varias viviendas

Por su parte, nuestra emisora radial dialogó con Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que brinde mayores detalles de la emergencia que viene produciéndose en Santa Anita.

En tal sentido, reveló que la propagación del incendio ya alcanzó domicilios aledaños por lo que sostuvo que "unas 6 o 7 viviendas están comprometidas".

"Los bomberos lo que están realizando es poder confirmar el fuego para que solamente el foco que ha sido el origen del almacenamiento de productos pirotécnicos pueda ser trabajado, esperemos que se pueda confinar", señaló.

Minsa se pronuncia tras siniestro

Frente a esta nueva emergencia capitalina, el Ministerio de Salud informó mediante sus redes sociales oficiales que ha movilizado dos ambulancias del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) "con profesionales de salud para atender y trasladar posibles heridos".

"El Minsa monitorea la situación a fin de brindar el apoyo y reforzamiento de las atenciones de ser el caso", se lee en el pronunciamiento público en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

🔴 Sobre el incendio que se registra en Santa Anita, el Minsa ha movilizado dos ambulancias del @SamuPeruMinsa con profesionales de la salud para atender y trasladar posibles heridos.



El Minsa monitorea la situación a fin de brindar el apoyo y reforzamiento de las atenciones de... pic.twitter.com/t9FJ1Scyh1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 31, 2025

A vísperas de Año Nuevo, un incendio de cógido 3 se registra en un taller de pirotécnicos hasta donde han acudido al menos 20 unidades de bomberos para controlar esta emergencia.