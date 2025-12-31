Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo para el fin de semana largo de Año Nuevo

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Viajas para recibir el nuevo año? Ten en cuenta la siguiente información. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 57-25 de la DHN, de fecha 31 de diciembre del 2025, este fenómeno estará presente del viernes 2 al domingo 4 de enero del 2026. En tal sentido, te recordamos su pronóstico para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry) es en donde se registrará el oleaje de nivel ligero, los cuales estarán presentes desde la madrugada del viernes 2 hasta el domingo 4 de enero, teniendo mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el noroeste.

Asimismo, advierten que actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto creciente, orbitando a luna llena desde el sábado 3 de enero. Este acontecimiento influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras.

Cabe señalar que, en el Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona) y el Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), las condiciones del mar estarán normales durante las fechas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 57-25.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.