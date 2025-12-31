Sismo de 3.9 remece Lima HOY, 31 de diciembre, a pocas horas de Año Nuevo: Conoce AQUÍ el epicentro

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un nuevo sismo durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre al suroeste de la ciudad de Lima. Conoce dónde fue el epicentro de este movimiento telúrico.

Sismo registrado HOY, 31 de diciembre

A pocas horas de la celebración por el fin de año 2025, un nuevo temblor alertó a la ciudadanía tras la ocurrencia de constantes movimientos telúricos en el territorio peruano.

El movimiento telúrico sorprendió a diversos ciudadanos alrededor de las 3:34 p.m. de este miércoles 31 de diciembre se registró un temblor de magnitud 3.9, a 35 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, en el departamento de Lima, según reportó el Centro Sismológico Nacional.

Según indica el reporte, la actividad sísmica contó con una profundidad de 51 kilómetros y alcanzó una intensidad de III Mala en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0840

Fecha y Hora Local: 31/12/2025 15:34:41

Magnitud: 3.9

Profundidad: 51km

Latitud: -12.89

Longitud: -76.85

Intensidad: III Mala

Referencia: 35 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 31, 2025

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci, el sismo registrado durante esta tarde tiene como epicentro el mar peruano.

Reporte del COEN-INDECI tras sismo 31 diciembre del 2025

Noticia en desarrollo...