Federico Girotti ofreció sus primera palabras como jugador de Alianza Lima: "Es una oportunidad única"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima presentó a Federico Girotti oficialmente el martes 30 de diciembre, con un contrato de tres años. Un día después, se ha publicado la entrevista que el cuadro 'íntimo' le hizo a su nuevo jugador, en la que habló sobre sus expectativas en el fútbol peruano y la competencia que tendrá en la delantera con Paolo Guerrero.

Impresionado cuando llegó a Lima

Para Alianza Play, el futbolista argentino ofreció sus primera palabras y manifestó la buena impresión que le dejó la hinchada blanquiazul cuando llegó a Lima con Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores 2025. Indicó que aceptó el desafío de dejar su país y llegar a un equipo grande del balompié nacional.

"La verdad es que estoy muy contento de llegar a Alianza. Es una oportunidad única en mi carrera. Es un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo. Los enfrenté este año y la verdad que me gustó mucho la hinchada, la cancha. Es uno de los clubes más importantes de Sudamérica", señaló Girotti.

Sobre el compañero que tendrá en ataque, Paolo Guerrero, habló sobre lo que significa la experiencia con la que cuenta, con una prolija carrera en el exterior, sobre todo en el fútbol de Brasil. Sobre él, dijo que espera aprender en las prácticas de uno de los mejores delanteros peruanos de la historia.

"Seguramente en los entrenamientos le pida muchos consejos. Es uno de los delanteros que jugó en los mejores equipos del mundo, sé que hoyestá de regreso acá, así que para mí tener de compañero a un jugador de semejantes características e historia en el fútbol mundial va a ser muy lindo", precisó.

¿Hasta cuándo fichó Girotti?

El atacante de 26 años cerró su incorporación con el conjunto de La Victoria hasta diciembre del 2028. Se adquirió el 50 % de su carta pase a 'La T', en una cifra aproximada a los 2 millones de dólares.

Con el cuadro cordobés disputó la temporada actual 37 partidos, marcando cuatro goles y dando dos asistencias. Dos de las anotaciones que convirtió se los hizo a los 'íntimos', en el partido que acabó 3 a 2 a favor de los 'grones'.

Tras ser presentado como flamante jugador para el 2026, Federico Girotti ofreció sus primeras palabras para los hinchas de Alianza Lima. El delantero argentino comentó sobre las motivaciones que tuvo para arribar al Perú y lo que significará tener a Paolo Guerrero como compañero.