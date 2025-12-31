Año Nuevo 2026: Municipalidad de Miraflores impondrá multas de 1 UIT por uso de pirotécnicos

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, la Municipalidad de Miraflores ha tomado una drástica decisión contra el exceso del uso de juegos pirotécnicos. Como se recuerda, en diversas partes del país el uso de estos fuegos artificiales ha quedado parcial y completamente prohibido pensando en la salud de miles de peruanos.

Y es que además de que el fuerte ruido suele perturbar a las mascotas domésticas como perros y gatos, personas dentro del espectro autista también se ven afectadas por el abuso de estos proyectiles.

Multarán con una UIT a quienes usen pirotécnicos

Exitosa conversó con Viviana Meza, gerenta de Desarrollo Humano de la comuna miraflorina, quien brindó más detalles sobre esta radical decisión que generará polémica. Para comenzar, la funcionaria dejó en claro que se ha publicado la ordenanza municipal 658 que los autoriza a imponer multas de hasta 3 unidades impositivas tributarias, según sea el caso.

Según indicó, se ha creado un grupo denominado 'Zorros' compuesto por personal municipal y agentes de la Policía Nacional del Perú. Estos vienen trabajando desde las primeras horas de este 31 de enero con la finalidad de hace respetar lo ordenado.

"Desde hoy en la mañana el grupo llamado 'Zorros' va trabajar arduamente. Este grupo está compuesto por agentes de la Policía Nacional, Fiscalización y Seguridad Ciudadana. Tenemos en Miraflores la ordenanza 658 la cual estipula los códigos con los cuales te pueden multar", indicó.

Uso de juegos pirotécnicos en Miraflores quedó completamente prohibidos.

En esa misma línea, Meza precisó que las personas que comercialicen pirotécnicos y los que utilicen los mismos en las próximos horas durante las celebraciones de Año Nuevo, deberán pagar una fuerte suma por esta falta.

"Uno de ellos es si encuentra un lugar o persona donde se esté comercializando pirotécnicos, tendrá una multa de 3 UIT que equivale a poco más de 15 mil soles y aquella persona que se ponga a hacer uso de estos pirotécnicos, también tendrá una multa de 1 UIT", agregó.

Pensando en la tranquilidad

Por último, la funcionaria precisó que su única intención es la tranquilidad de las personas que la pasarán en familia y junto a su entorno más cercano. Es importante precisar que desde el 1 de enero del 2026 la UIT se estableció en 5350 soles.

"¿Por qué multamos? Porque nosotros en Miraflores buscamos que nuestros vecinos estén seguros y ya sabemos que estos ruidos molestos perturban a los animales y a personas con autismo", finalizó.

En resumen, la Municipalidad de Miraflores impondrá multas de 1 UIT a las personas que utilicen juego pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo.