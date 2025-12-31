Reportan voraz incendio en Villa El Salvador: Siniestro no puede ser controlado por falta de agua

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de Año Nuevo. Un incendio de grandes proporciones se ha originado en Villa El Salvador. Almacenes fueron consumidos por el fuego, y pusieron en alerta a vecinos de zonas aledañas. Alertan que la falta de agua obstaculiza el confinamiento del siniestro.

Voraz incendio se registra en Villa El Salvador

A pocas horas de Año Nuevo, un voraz incendio se viene registrando en un almacén de una tienda por departamentos. A fin de extinguir el fuego han acudido al menos 16 unidades de emergencia, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Esta emergencia, se suscita desde las 4 y 7 de la tarde de este 31 de diciembre, específicamente en la avenida Separadora Agroindustrial a la altura de almacenes de una reconocida tienda por departamentos.

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa se conoció que son aproximadamente cuatro predios los que se encuentran comprometidos que son afectados por las lenguas de fuego.

Se trata de almacenes en los que se puede encontrar diversos productos entre los que se encuentran papeles, plástico, inclusive, según vecinos, ropas y fierros.

Vale señalar que, las causas aún son materia de investigación y de acuerdo al primer balance no se han reportado víctimas, pese a que los daños sí serían significativos.

Bomberos no pueden controlar incendio por falta de agua

Cabe mencionar que, los hombres de rojo todavía no pueden controlar el siniestro debido a la falta de agua. Se conoció que la Municipalidad de Villa El Salvador ha llegado hasta el lugar de la emergencia con tres cisternas que están abasteciendo a los bomberos.

Sin embargo, lo que genera preocupación es que las tiendas por departamento que tienen almacenes muy cerca de allí no están colaborando con brindar el recurso hídrico para mitigar las llamas de fuego.

"Tenemos tres incendios ahorita, grandes en Lima, uno en Ate, uno aquí en Villa El Salvador y otro en Villa María del Triunfo. El problema de este incendio es que al igual que todos no hay agua en la ciudad. Dependemos de las fábricas de al costado", sostuvo en diálogo con Exitosa, Alfonso Panizo, comandante territorial de Lima y Callao del Cuerpo de Bomberos.

Minsa se reporta tras emergencia

Tras producirse este voraz incendio, el Ministerio de Salud recurrió a sus redes sociales para informar que ha movilizado una ambulancia de SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) con profesionales de la salud con la finalidad de atender y trasladar a posibles heridos.

🔴 Sobre el incendio que se registra en Villa El Salvador, el Minsa ha movilizado una ambulancia del @SamuPeruMinsa con profesionales de la salud para atender y trasladar posibles heridos.



El Minsa monitorea la situación a fin de brindar el apoyo y reforzamiento de las... pic.twitter.com/UxrGAAJ46O — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 31, 2025

Es así como, un incendio de gran magnitud se registró en Villa El Salvador a la altura de un almacén de una tienda por departamentos, pero los bomberos presentaron problemas para controlar debido a la falta de agua.