Tragedia en Gamarra: Menor muere atropellado por camioneta blindada a pocas horas de Año Nuevo

Último día del 2025

El menor fue embestido por la unidad móvil mientras familiares realizaban compras de Año Nuevo, según información preliminar. El vehículo pertenecería a la empresa Hermes.

31/12/2025

A pocas horas de cerrar el 2025, lo que debía ser una fecha de fiesta y algarabía por la llegada de un nuevo año, se convirtió en una marcada por una tragedia que, aún en estas fechas, la ciudadanía parece no estar exenta de ocurrirle.

Vecinos y transeúntes en Gamarra quedaron horrorizados con la imagen de un accidente ocurrido en pleno corazón del emporio comercial, donde, según información preliminar, un niño fue atropellado por una camioneta blindada a menos de 24 horas de culminar el año.

Familiares del menor habían llegado a hacer las últimas compras para recibir con emoción el Año Nuevo 2026; sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida para siempre con esta tragedia.

Cientos de transeúntes rodearon la escena del accidente.
Según testigos e imágenes difundidas, el camión pertenecería a la empresa de transporte blindado Hermes, cuyo accidente tuvo lugar en la Av. Aviación. Cientos de personas han rodeado la escena y personal de la policía y fiscalización ha llegado a la escena para cubrir los cuerpos, a la espera de los peritos que ayuden a la identificación de los fallecidos.



En desarrollo...



