La Molina: Sujeto incendió combi cerca a comisaría y les exige S/100 semanales a conductores de empresa

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la extensión del estado de emergencia de Lima y Callao, la extorsión continúa cobrando nuevas víctimas. Esta vez en el distrito de La Molina, un sujeto incendió una combi a muy pocos metros de una comisaría. Integraría una banda que viene extorsionando a la empresa a la que pertenece la unidad móvil.

Un nuevo caso de extorsión a transportistas

Este 2025 ha sido un año crítico para los trabajadores de transporte quienes se han visto totalmente afectados por la ola de criminalidad y en vísperas de fin de año el escenario continúa siendo el mismo. Un reciente ataque a una unidad de transporte de la empresa Transmar es un ejemplo de ello.

En tal sentido, el hecho se registró la madrugada de este miércoles 31 de diciembre cuando un tipo incendió un vehículo que estaba estacionado a media cuadra de la comisaría Las Praderas, en el frontis de la vivienda de su propietario.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo aparece en escena un tipo vestido con short, una polera y con una mochila en la espalda se acerca a la combi y acto seguido le prende fuego.

Posteriormente, los bomberos se apersonaron hasta dicha zona para controlar la emergencia, sin embargo, pese a los esfuerzos de mitigar las llamas, la unidad de la empresa lamentablemente quedó calcinada dejando al dueño sin su herramienta de trabajo.

Trabajadores de la empresa señalan que este atentado estaría vinculado a una red de extorsión que vendría operando aproximadamente desde hace un año. Al respecto, las cámaras de seguridad de esta zona captaron, el pasado 27 de diciembre, a un auto negro en el que iría a bordo uno de los extorsionadores para acudir al paradero y exigir los cobros.

Exigen S/100 semanales a conductores

De acuerdo al testimonio del personal de transporte, las amenazas no cesan. Pero, esta madrugada lograron capturar a uno de los presuntos delincuentes luego que se registrara el siniestro de la combi. El tipo fue trasladado a la comisaría Las Praderas. No obstante, los transportistas denunciaron que la Policía les habría indicado que sería liberado por falta de pruebas.

"Nosotros estamos pagando 100 soles semanales. Somos 35 carros, en realidad nunca han dejado de parar (las amenazas) son más fuertes. Ya con amenazas físicas a nuestras familias. Hace como cuatro semanas fue capturado uno de los integrantes de esta banda que era el informante", señaló uno trabajador.

Es así como, un sujeto incendió una combi de la empresa Transmar cerca a una comisaría en La Molina durante esta madrugada. Una banda de extorsionadores que estarían detrás del hecho les exigen el pago de 100 soles semanales.