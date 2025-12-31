Fiscalía consiguió más de 800 condenas a nivel nacional por delitos ambientales durante el 2025

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre enero y noviembre del 2025, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) ha conseguido más de 800 sentencias condenatorias a nivel nacional por delitos ambientales. Esto forma parte de una lucha contra la minería ilegal, el tráfico de madera, fauna silvestre, pesca ilegal, entre otros.

Más de 300 operativos

Con unas 330 acciones conjuntas de la Policía Nacional, Ejército del Perú y otras autoridades regionales, se consiguieron 812 condenas. Además, se consiguió la destrucción de 22,276 bienes utilizados para extraer minerales en ríos, compuestos por maquinarias pesadas, campamentos mineros, embarcaciones artesanales, dragas, motores y generadores eléctricos.

Una de las zonas que más ha sufrido el azote de la minería ilegal es Pataz, donde se logró eliminar 6158 sacos de material aurífero, 5032 detonadores ensamblados y 2042 baldes de combustibles. También se destruyeron 622 cartuchos de dinamita, 12 zarandas, 56 carritos mineros, entre otros implementos utilizados en esta actividad ilícita.

En simultáneo, a lo largo del presente año se llevaron a cabo 345 diligencias de prevención contra el tráfico ilegal de productos forestales. Con dichas acciones se consiguió incautar 131,641 metros cúbicos de madera, al igual que 168 toneladas de carbón vegetal en distintas regiones del país.

Con respecto al al tráfico de fauna y flora silvestre, se efectuaron 206 operaciones de incautación y rescate de 1292 especímenes, 343.64 kilos de carne de sajino, venado, añuje, lagarto, entre otros ejemplares afectados. Se hallaron además 5059 vestigios (animales o fragmentos disecados) como caparazones de tortuga, pieles de cocodrilo, etc.

Otros operativos permitieron la incautación de167 toneladas de recursos hidrobiológicos como parte de los 163 operativos de prevención realizados para combatir el delito de pesca ilegal y proteger especies amenazadas en el litoral del país.

Fiscalización a minería ilegal en Ayacucho

En el departamento de Ayacucho, la FEMA realizó diligencias en las zonas altas del sector Putccas, en el centro poblado de Purus, distrito de Chaca. Se constató que una bocamina perteneciente al ciudadano Mauro Figueroa estaba operativa y registrada en el Reinfo, mientras que otra de Richard Figueroa no figuraba y sin funcionamiento.

Fiscalía realizó diligencias contra la minería ilegal en Ayacucho.

