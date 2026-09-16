Beca Generación Bicentenario 2026: cuestionan recorte de vacantes y eliminación de puntaje para víctimas del periodo de violencia

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) oficializó el lanzamiento de las bases para la Beca Generación del Bicentenario 2026, destinada a financiar estudios de posgrado en las mejores universidades del extranjero. Esta convocatoria toma por sorpresa al sector educativo, dado que meses atrás el propio Ministerio de Educación había descartado su realización argumentando una severa restricción presupuestal.

La modificación más drástica de esta edición se refleja en la fuerte contracción de sus plazas, reduciendo la oferta de 150 becas otorgadas en 2025 a tan solo 20 vacantes para este año, lo que representa un recorte del 86,7% en las oportunidades de financiamiento estatal.

Requisitos más rigurosos y mayores compromisos

Además del severo ajuste en el número de beneficiarios, el nuevo reglamento impone condiciones de postulación considerablemente más exigentes para los profesionales aspirantes. Entre las principales destaca la obligación de presentar, desde la etapa inicial de inscripción, los certificados de salud física y mental expedidos por un médico y un psiquiatra colegiados, con una antigüedad no mayor a 120 días, requisito que anteriormente solo se solicitaba a quienes resultaban seleccionados.

De igual forma, el Compromiso de Servicio al Perú se ha extendido de un año fijo a un periodo equivalente a la duración total de la subvención recibida, alcanzando un máximo de tres años de permanencia obligatoria en el país. A ello se suma la prohibición expresa de otorgar reembolsos o financiar periodos académicos cursados antes del inicio formal de la cobertura de la beca.

Omisión histórica y fiscalización parlamentaria

En el terreno social, uno de los cambios más controvertidos es la supresión del puntaje adicional para los postulantes acreditados como víctimas del periodo de violencia ocurrido en el Perú entre 1980 y 2000, una condición priorizable que otorgaba cinco puntos en la evaluación técnica y que estuvo vigente en las convocatorias anteriores.

Diferencia entre convocatorias 2025 y 2026

Senadora pide explicaciones

Ante esta eliminación, la senadora Ruth Luque Ibarra remitió un oficio de fiscalización a la dirección ejecutiva de Pronabec demandando la entrega de informes técnicos, jurídicos y presupuestales que sustenten la exclusión de esta población. La parlamentaria advirtió que omitir este criterio contraviene las obligaciones estatales derivadas de la Ley N.° 28592 y representa un retroceso preocupante en las políticas de reparación integral en el ámbito educativo.

#Información @Pronabec @MineduPeru Las bases de la Beca Generación del Bicentenario 2026 eliminó la condición de víctima del periodo de violencia 1980-2000, como criterio para otorgar puntaje adicional, pese a que estuvo vigente entre 2022 y 2025. Las reparaciones en educación... pic.twitter.com/WDQQH2C8af — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 16, 2026

El conjunto de estas modificaciones configura un escenario sumamente restrictivo para los profesionales peruanos que buscan especializarse en el exterior. La drástica reducción de vacantes, sumada al incremento de barreras administrativas y al retiro de los criterios de reparación histórica, abre un intenso debate sobre las prioridades de la política educativa nacional.

Las respuestas que emita Pronabec ante el requerimiento del Congreso resultarán decisivas para evaluar si el Ejecutivo reconsiderará los criterios de selección o si mantendrá este nuevo esquema de alta exigencia y limitado alcance.