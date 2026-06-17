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Reggiardo se pronuncia sobre movilizaciones convocadas por JP: "No vamos a darle ninguna tregua a los violentos"

Tras la convocatoria a una "gran movilización" en Lima "en defensa del voto" por parte de Juntos por el Perú, el alcalde Renzo Reggiardo afirmó que no se dará "ninguna tregua a los violentos".

Renzo Reggiardo se pronuncia sobre movilizaciones convocadas por JP
Renzo Reggiardo se pronuncia sobre movilizaciones convocadas por JP (Foto: Composición Exitosa)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/06/2026

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El partido político Juntos por el Perú convocó a una "gran movilización" en Lima "en defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia" para este viernes 19 de junio. Ante ello, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se pronunció afirmando que no se dará "ninguna tregua a los violentos".

Reggiardo lanza severa advertencia ante anuncio de marchas

El burgomaestre limeño lanzó una severa advertencia a aquellas personas que participarán de la protesta convocada por la organización política liderada por el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino que está programada a realizarse dentro de dos días en la capital.

Durante una actividad pública desarrollada el último martes, 16 de junio, Reggiardo aseguró que su gestión mantendrá una política de "principio de autoridad" frente a cualquier intento de alterar el orden público y subrayó que la Municipalidad de Lima continuará aplicando medidas de seguridad para impedir actos de violencia.

"No vamos a darle ninguna tregua a los violentos, a aquellos que quieren destruir nuestra ciudad capital porque de ninguna manera lo vamos a permitir en esta gestión", aseveró ante la prensa.

Además, justificó el cierre del Centro Histórico de Lima señalando que si las personas tienen la idea de protestar lo realicen fuera de este punto y que, caso contrario, si prevalece su decisión de levantar su voz de protesta allí deberán atenerse a "las consecuencias".

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"Les vuelvo a repetir a aquellos violentos y o aquellos manifestantes que quieren entrar insistentemente cuando la ley lo prohíbe. Nosotros vamos a hacer respetar la norma, el acuerdo del Consejo que se refiere a la intangibilidad", reafirmó el alcalde de Lima.

Continuarán las medidas implementadas por la comuna limeña

Reggiardo refirió que las medidas que han sido implementadas por la Municipalidad de Lima, durante los últimos días, han dado resultados positivos y adelantó que estas serán reforzadas ante cualquier amenaza que genere violencia

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"Nos fuimos a los controles de los peajes de Punta Negra, de Lurín y también de Puente Piedra y ahí pusimos personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima que controló los accesos a la ciudad entonces tuvimos dos anillos el externo y el interno eso evitó que puedan ingresar y si fuera el caso que se infiltren, que hagan eventos aislados violentos los vamos a judicializar como se merecen", alegó.

Frente a la convocatoria a una "gran movilización" en Lima convocada por el partido político Juntos por el Perú "en defensa del voto", en el marco de la segunda vuelta electoral, el alcalde capitalino Renzo Reggiardo lanzó una severa advertencia afirmando que no se dará "ninguna tregua" a las personas que generen violencia.

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