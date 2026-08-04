Exintegrante de La Bella Luz se solidariza con Naldy Saldaña y advierte que "falta que caigan otros"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Baruj Ocharán, exintegrante de la orquesta La Bella Luz, se pronunció en redes sociales tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical del grupo por presuntos tocamientos indebidos.

En una historia de Instagram, Ocharán expresó su solidaridad con la artista y advirtió que "aún falta que caigan otras personas", refiriéndose a quienes —según él— habrían encubierto o silenciado las primeras alertas sobre lo ocurrido dentro de la agrupación.

La advertencia pública

En su mensaje, el artista escribió que, tras su salida junto a la de Saldaña de la agrupación, los directores los habrían señalado de "malagradecidos" y advirtiendo que, además del director musical César Sánchez Chavesta, habrían otras persona de dicho círculo que presuntamente encubrieron al hoy investigado por la Fiscalía y otros actos de hostigamiento que él también habría sufrido.

"Nos llamaron malcriados y malagradecidos, y ahora qué dirán. Intenté advertir sobre lo que se vive dentro... ahora al fin la verdad sale a la luz, pero aún falta que caigan otras personas".

El artista expresó su solidaridad son su excompañera en redes sociales.

Su salida de la agrupación

Ocharán había ingresado a La Bella Luz en noviembre de 2025 tras ganar un casting nacional en el programa "Mande quien mande", transmitido por América Televisión. Permaneció siete meses en la orquesta y anunció su retiro el 17 de julio de 2026, mediante un comunicado oficial donde agradeció al público y a sus compañeros, pero evitó mencionar o agradecer directamente a la agrupación.

En el texto, señaló que cerraba una etapa "llena de aprendizajes y retos" y que su salida respondía a "circunstancias que la vida presenta", aunque diversos medios siguieron el caso por presuntamente haberse tratado de una salida por hostigamiento laboral, denunciado por el padre de este.

Dos días después de su salida, el 19 de julio, La Bella Luz realizó una transmisión en vivo desde su plataforma Kick, donde el director musical —sin nombrarlo— se refirió a quienes habían dejado la agrupación, siendo la más reciente la de Ocharán.

"Siempre va a haber gente buena y gente mala por querer destruirnos... váyanse bien de la casa de donde comen, porque en este mundo todo da vueltas", dijo.

Durante esa transmisión, Saldaña —que aún formaba parte del grupo— se mostró visiblemente incómoda, lo que hoy adquiere un nuevo contexto tras su denuncia pública.

Las declaraciones de Ocharán se suman a las reacciones que ha generado la investigación abierta por la Fiscalía, que dispuso medidas de protección para Saldaña y la recolección de videos como evidencia. El exintegrante pidió que se esclarezca el caso y que se identifique a quienes, dentro del entorno de la orquesta, habrían obstaculizado la denuncia.

El pronunciamiento de Baruj amplía el alcance del caso que involucra a La Bella Luz, revelando tensiones internas previas y posibles encubrimientos. Su mensaje, cargado de respaldo hacia Naldy Saldaña, refuerza la percepción de que la denuncia no solo apunta a un agresor, sino también a un entorno que habría permitido el silencio, algo que la investigación fiscal deberá esclarecer.