Federación de Jordania acusa a Infantino de chantaje por supuestas presiones para apoyar su reelección

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Jordana de Fútbol lanzó una grave acusación contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al señalar supuestas presiones para obtener respaldo político de cara a su continuidad al frente del organismo. La denuncia generó repercusión internacional por involucrar a una de las máximas autoridades del fútbol mundial.

Jordania denuncia supuestas presiones de FIFA

El presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali Bin Al Hussein, aseguró que existieron intentos para condicionar la ayuda de FIFA a cambio de apoyo a Infantino. Según su versión, varios problemas pendientes de Jordania estaban vinculados a una decisión política.

La federación jordana afirmó que entre sus reclamos figuran dificultades relacionadas con aficionados durante el Mundial, costos derivados de su participación en el torneo y pagos que todavía estarían pendientes por competencias anteriores.

"No aceptaremos que el apoyo o las soluciones a nuestros problemas sean utilizados como una herramienta de presión para obtener respaldo político", anunció el príncipe.

La federación también cuestionó la gestión de algunos asuntos relacionados con su selección y sus seguidores. El organismo señaló que existieron obstáculos que afectaron a hinchas con entradas para los partidos y reclamó soluciones por parte de la FIFA.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous... — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

Acusaciones contra Infantino aparecen en medio de críticas

El caso ocurre mientras Gianni Infantino enfrenta cuestionamientos de distintos sectores de fútbol internacional por decisiones tomadas durante su gestión al mando de la FIFA. Sin embargo, hasta el momento, no existe una sanción ni una investigación oficial confirmada contra el dirigente suizo.

La denuncia fue presentada públicamente por la Federación Jordana y está basada en las declaraciones de su presidente. Hasta los reportes publicados, la FIFA no había emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones realizadas por el dirigente jordano.

El príncipe fue vicepresidente de la FIFA por Asia en 2011.

El príncipe Ali Bin Al Hussein mantiene una relación histórica con la dirigencia del fútbol mundial. En 2016 fue candidato a la presidencia de la FIFA y compitió contra Infantino por el liderazgo del organismo internacional.

La federación insistió en que su postura no estará condicionada por beneficios económicos o deportivos. El organismo señaló que las relaciones entre las asociaciones nacionales y la FIFA deben mantenerse bajo criterios de transparencia y respeto institucional.

El conflicto entre la Federación de Jordania y Gianni Infantino quedó instalado luego de la denuncia por supuesto chantaje y presuntas presiones vinculadas a la FIFA. La federación asiática pidió respuestas sobre tus reclamos, mientras el organismos internacional aún no presenta una posición pública sobre el caso.