Jaime Quito denuncia "cargamontón" contra Juntos por el Perú tras caso de Julián Pérez

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Juntos por el Perú Jaime Quito salió al frente de la polémica generada por la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agredir a su expareja.

En declaraciones para Exitosa, el legislador aseguró que existe un "cargamontón" contra la bancada de Juntos por el Perú (JPP) y que los cuestionamientos forman parte de una supuesta "campaña psicosocial" destinada a afectar la imagen del partido opositor.

La postura de Quito

Quito subrayó que tanto él como su bancada condenan todo tipo de violencia contra la mujer y que esperarán el curso de las investigaciones fiscales. Recordó que el vocero de JPP ya presentó la solicitud para que Pérez sea suspendido de manera temporal, en tanto se esclarecen los hechos.

"Puede haber acciones condenables de un integrante, pero eso no significa que toda la bancada lo sea", afirmó, insistiendo en que la agrupación continuará en su papel de oposición.

Las declaraciones del senador se producen en medio de dudas sobre la rapidez y severidad de las medidas adoptadas por JPP. Algunos sectores cuestionaron que la suspensión de Pérez haya tardado en proponerse y que las sanciones internas sean más duras que las aplicadas, por ejemplo, a Silvana Robles, diputada señalada por un presunto voto nulo que favoreció la elección de Miguel Torres como presidente del Senado.

Quito respondió que la cobertura de estas controversias busca instalar un "psicosocial" que generaliza las acciones individuales y las proyecta sobre toda la bancada.

"Yo creo que eso es parte ya de la campaña psicosocial que quieren hacer algunos sectores para simplemente desprestigiar a toda una bancada", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El senador Jaime Quito denunció un presunto "cargamontón" contra la bancada de Juntos por el Perú tras la denuncia presentada contra el diputado Julián Pérez. El legislador sostuvo que los cuestionamientos forman parte de una supuesta "campaña... pic.twitter.com/kH4i4kO4cp — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

Pérez Mallqui acusado de agredir a su expareja

El diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio por presunta agresión física y psicológica contra su expareja, pero recuperó su libertad tras cumplir el plazo de 48 horas en la comisaría de San Miguel.

La Fiscalía Suprema de Familia mantiene abierta una investigación preliminar, mientras su partido solicitó la suspensión temporal y la apertura de un proceso disciplinario. La difusión de audios y videos en medios de comunicación reforzó la gravedad de las acusaciones y generó presión política para que JPP actúe con firmeza.

Las palabras de Jaime Quito reflejan la tensión que atraviesa Juntos por el Perú: por un lado, la necesidad de sancionar a un integrante denunciado por violencia de género; por otro, la percepción de que el caso se utiliza para golpear la imagen de toda la bancada.

En este cruce, la agrupación enfrenta el reto de demostrar coherencia en sus medidas disciplinarias y de sostener su rol opositor sin que las controversias internas debiliten su credibilidad.