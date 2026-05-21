Reconocido intérprete SORPRENDE al cantar con músico callejero en Arequipa

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este encuentro ocurrió el último fin de semana en la concurrida calle San Francisco. La interacción fue grabada por los transeúntes presentes, quienes compartieron el gesto en diversas redes sociales. El video muestra cómo el reconocido cantante peruano se suma a la melodía ante la evidente sorpresa del joven.

La calidez del gesto llamó la atención de quienes circulaban por la zona, convirtiendo una simple caminata en una sesión musical improvisada. Según la publicación oficial de la banda, este tipo de acercamientos son una muestra de agradecimiento hacia los seguidores que mantienen vivo el legado musical peruano.

Conexión musical en la vía pública

La autenticidad de este momento se hizo evidente cuando el artista, sin pretensiones, tomó el micrófono para compartir el tema con "Jesús", el músico callejero. El público local reaccionó con aplausos constantes, valorando profundamente la humildad y cercanía del vocalista de la banda Zen frente a la audiencia.

"Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo lo que hay en mí", cantaron.

Sonaron ambos al unísono, uniendo sus voces bajo la luz de la noche arequipeña. El artista peruano demostró que el talento local merece ser respaldado en cualquier escenario posible, sin importar la ubicación.

Este gesto solidario resalta cómo la música permite conectar personas desconocidas en un instante verdaderamente mágico. Al finalizar la canción, Tomasevich cerró la presentación con un fraternal abrazo al joven músico, dejando una huella imborrable en quienes disfrutaron de esta interpretación espontánea y muy significativa en Arequipa.

Apoyo cultural callejera

El impacto de esta acción se reflejó en la difusión masiva a través de los canales oficiales de la banda, alcanzando a miles de seguidores digitales. Este tipo de eventos demuestran la sencillez del cantante, quien aprovechó su reciente visita a la Ciudad Blanca para compartir tiempo con su audiencia.

Los usuarios en redes sociales destacaron la nobleza de este acto, comentando que la música debe ser un puente entre artistas de distintas trayectorias. Según diversos comentarios de los seguidores, ver a un ícono del rock nacional interactuar con un músico de la calle inspira a nuevos talentos locales.

El cantante confirmó que este encuentro no fue planeado, sino un impulso genuino al reconocer una de sus composiciones más queridas. Los ciudadanos que paseaban por el centro de Arequipa vivieron un instante especial al presenciar cómo Jhovan Tomasevich canta con músico callejero en Arequipa.