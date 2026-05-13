Ordenan el RETIRO voluntario de esta POPULAR marca de chocolates por posible presencia de Salmonella

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El sistema alimentario anunció el retiro voluntario de estos chocolates tras detectar Salmonella en un lote de frutos usado como insumo. La medida preventiva busca proteger a los consumidores, quienes deben identificar los códigos afectados en los empaques para solicitar su respectivo reembolso monetario.

Expansión de la alerta sanitaria nacional

La investigación conjunta entre la agencia sanitaria y el fabricante determinó que el riesgo bacteriano proviene de un proveedor externo. Aunque inicialmente solo se retiró un sabor, la medida ahora abarca doce variedades distribuidas desde agosto de 2025 en canales físicos y plataformas digitales.

Según la agencia, el consumo de productos con esta bacteria puede generar cuadros de fiebre, diarrea y náuseas constantes. Estas infecciones representan un peligro mayor para niños o adultos mayores, por lo que se recomienda eliminar el producto de forma inmediata tras verificar los lotes.

La empresa fabricante detalló que los análisis permitieron identificar un único cargamento de materia prima como el origen del problema. Debido a que los dátiles son el ingrediente principal para endulzar, la compañía decidió paralizar la comercialización de todas las unidades que compartan dicho origen.

El proceso de rastreo exhaustivo permitió confirmar que la bacteria no se originó en las plantas de procesamiento directo. No obstante, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, la trazabilidad del ingrediente contaminado obliga a retirar los chocolates Spring & Mulberry de todo el país para garantizar la total seguridad ciudadana.

Spring & Mulberry has voluntarily recalled its entire lineup of date‑sweetened chocolate bars over possible salmonella concerns tied to a date ingredient, according to the FDA. David Muir reports. https://t.co/BaeDIJb7uc pic.twitter.com/RvfyEhdTYE — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 12, 2026

Procedimiento para la devolución y seguridad

Para garantizar la salud pública, la empresa estadounidense habilitó un correo electrónico donde los clientes deben enviar una fotografía del empaque afectado. Una vez validado el código de lote, el usuario recibirá su dinero, permitiendo que la marca mantenga sus estándares de seguridad alimentaria vigentes.

Hasta el momento, las autoridades confirman que no existen reportes de personas enfermas vinculadas al consumo de estas tabletas. Sin embargo, la naturaleza intermitente de la bacteria obliga a mantener el retiro masivo de chocolates Spring & Mulberry para evitar cualquier brote epidemiológico en Estados Unidos.

El protocolo de respuesta establecido sugiere que los compradores no deben abrir los envoltorios para evitar cualquier contacto accidental con el patógeno. La recomendación oficial consiste en destruir el chocolate físicamente una vez que se haya completado el trámite digital de la devolución económica.

Por ello, es crucial que los ciudadanos revisen variedades como Pure Dark o Sea Salt antes de ingerirlas. El retiro voluntario de chocolates Spring & Mulberry por Salmonella es una acción necesaria de la FDA para asegurar que los alimentos distribuidos cumplan con las normativas sanitarias.