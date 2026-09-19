Vestido de la venganza de Lady Diana será subastado después de casi 30 años: ¿Cuál es el precio?

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El famoso vestido negro de Lady Diana, conocido mundialmente como el "vestido de la venganza", volverá a ser subastado después de casi 30 años. La emblemática prenda, utilizada por la princesa en una de sus apariciones públicas más recordadas, será ofrecida nuevamente a coleccionistas y podría alcanzar un valor de hasta 300 mil dólares.

La casa Sotheby's estará a cargo de la subasta, programada para el próximo 9 de diciembre. Antes de la venta, el vestido realizará un recorrido internacional para que el público pueda conocer de cerca una de las prendas más representativas de la historia de Diana. La exhibición comenzará en Londres y continuará por Hong Kong y Ginebra.

Posteriormente, la pieza llegará a Nueva York durante diciembre, ciudad donde finalmente se realizará la subasta. De esta manera, el vestido volverá a estar en el centro de la atención internacional, no solo por su valor económico, sino también por la historia que lo convirtió en un símbolo de la princesa y de una etapa especialmente compleja de su vida.

La historia detrás de el "vestido de la venganza"

Diana utilizó el vestido en 1994 durante una cena benéfica de la Serpentine Gallery. Aquella misma noche se difundió un documental televisivo en el que Carlos reconocía públicamente haber sido infiel a la princesa. En medio de la enorme atención mediática sobre su matrimonio, Diana decidió presentarse con una imagen diferente y especialmente llamativa.

La princesa eligió a último momento el diseño de la creadora griega Christina Stambolian, luego de descartar una propuesta de Valentino. El modelo negro de seda, sin tirantes, con hombros descubiertos, bajo asimétrico y cola de gasa fue acompañado por accesorios que reforzaron su elegante apariencia.

La prensa terminó bautizando la prenda como el "vestido de la venganza", una denominación que quedó ligada para siempre a aquella aparición. En 1997, Diana decidió venderlo junto con otras 78 prendas en una subasta benéfica. Ahora, tras casi tres décadas, volverá al mercado y parte de los fondos será destinada al Royal Edinburgh Hospital.

La misteriosa muerte de Lady Diana

La muerte de Lady Diana conmocionó al mundo el 31 de agosto de 1997, cuando el automóvil en el que viajaba junto a Dodi Al-Fayed se estrelló dentro del túnel del Alma, en París. La princesa tenía 36 años y su fallecimiento provocó una enorme reacción internacional.

El accidente ocurrió mientras el vehículo era perseguido por fotógrafos que intentaban obtener imágenes de la pareja. Dodi Al-Fayed y el conductor Henri Paul murieron en el lugar, mientras Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. Pese a los esfuerzos médicos, la princesa falleció horas después debido a las graves heridas.

La tragedia generó numerosas especulaciones y teorías sobre las circunstancias del accidente. Sin embargo, las investigaciones oficiales realizadas en Francia y Reino Unido concluyeron que la colisión estuvo relacionada con la conducción de Henri Paul, quien había consumido alcohol, y la persecución de los paparazzi aquella noche.

A casi tres décadas de su muerte, Diana continúa siendo una de las figuras más recordadas de la familia real británica. Su fallecimiento marcó profundamente a millones de personas y dejó una huella que permanece vigente, mientras cada aniversario vuelve a despertar el interés por aquella noche que terminó inesperadamente con su vida.