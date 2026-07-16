Reniec anuncia MEGACAMPAÑA de DNI en todo el Perú hasta el 19 de julio: Conoce aquí cómo acceder

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de sus cuentas oficiales, el Reniec dio a conocer que se encuentra realizando megacampañas en todo el Perú para que más ciudadanos puedan acceder a sus documentos de identidad. Este proyecto se está llevando a cabo desde el 14 hasta el 19 de julio.

Megacampaña de DNI en todo el territorio nacional

Como parte de que más personas puedan tener el documento nacional de identidad (DNI) en el país, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se encuentra impulsando una megacampaña en distintos puntos del territorio peruano. A través de este enlace se puede visualizar la lista de lugares en los que se puede realizar este trámite de manera gratuita.

Dicha iniciativa, se encuentra vigente desde el 14 al 19 de julio en donde esta serie de campañas gratuitas de trámite de DNIe son dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026 -2028.

Asimismo, esta megacampaña está dirigida exclusivamente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En este grupo, el organismo considera a los recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como a la población en situación de pobreza o pobreza extrema y a las comunidades indígenas u originarias de diversas zonas del país.

Presupuesto de Reniec ha causado que se cancelen campañas en favor de los ciudadanos

Ante el déficit en el presupuesto que atraviesa Reniec, al no haber sido considerado en el crédito suplementario, diversas actividades gratuitas se han puesto en riesgo, ya que la entidad canceló cerca de 200 campañas itinerantes de documentación que tenía previstas para el mes de julio.

No obstante, Reniec mantiene su compromiso con la población más vulnerable. Por esta razón, la institución ha priorizado las megacampañas de identificación en comunidades y centros poblados, donde brinda el trámite del DNI y otros servicios registrales a quienes más lo necesitan, dado que se encuentran en localidades alejadas con escaso acceso a trámites de esta naturaleza.

Finalmente, la presencia de este tipo de megacampañas de Reniec en favor de las personas que menos acceso tienen a los servicios de documentación hasta el 19 de julio a meses de las elecciones que se llevarán a cabo en octubre es de gran importancia ya que participarán de un proceso que define a los siguientes líderes regionales en el país.