La Met Gala 2026: Horario, lista de invitados y dónde ver online el desfile de las estrellas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Consagrada como la cita más importante de la moda global en sus casi 75 años de historia, la Met Gala regresa este lunes 4 de mayo de 2026, este evento trasciende su propósito original como evento anual de recaudación de fondos para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Si bien su esencia es benéfica, en la actualidad el evento se ha transformado en un auténtico fenómeno cultural de escala masiva. En esta gala, las celebridades más influyentes compiten por protagonizar momentos icónicos con atuendos únicos y vanguardistas, logrando que la alfombra roja deje de ser un simple desfile para convertirse en el espectáculo visual más esperado y comentado en todo el mundo.

¿A qué hora empieza la Met Gala 2026?

La Met Gala 2026 iniciará con la alfombra roja desde las 5 p.m. (hora del Este de Estados Unidos).

Estos son los horarios en Latinoamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 5 p.m.

México (CDMX): 4 p.m.

Chile y Venezuela: 6 p.m.

Argentina y Uruguay: 7 p.m.

España: 12 a.m. (medianoche del martes 6 de mayo)

Lista de invitados de la Met Gala 2026

La lista completa de invitados aún no se revela en su totalidad, pero ya se han confirmado varias figuras de alto perfil.

Entre los nombres más esperados destaca Beyoncé, quien regresa a la Met Gala tras 10 años de ausencia. También serán copresidentes del evento Nicole Kidman y Venus Williams, junto a la icónica editora Anna Wintour.

Otras celebridades confirmadas incluyen a Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Paloma Elsesser, Elizabeth Debicki y A'ja Wilson, entre otros nombres del mundo del entretenimiento y la moda.

Además, el evento cuenta con el patrocinio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quienes también figuran entre los posibles asistentes más comentados de la noche.

¿Dónde ver en vivo la Met Gala 2026?

La Met Gala 2026 podrá verse en vivo a través del canal oficial de Vogue en YouTube, además de su sitio web.

La transmisión mostrará la alfombra roja, donde las celebridades desfilan antes de ingresar al evento privado dentro del MET, donde no se permite la presencia de cámaras ni prensa.

La Met Gala, considerada la noche más importante de la moda a nivel mundial, regresa este lunes 4 de mayo de 2026 desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), con una nueva edición cargada de celebridades y looks impactantes.

El evento vuelve a acaparar la atención global no solo por su despliegue de glamour, sino también por su polémico patrocinio vinculado al empresario Jeff Bezos y la expectativa por el regreso de grandes celebridades como Beyoncé.