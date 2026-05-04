La Cámara Peruana de la Música anuncia su tercera edición de los premios CAPEMÚSICA 2026

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Cámara Peruana de la Música (CAPEMÚSICA) conformada por las sociedades de gestión colectiva APDAYC, SONIEM y UNIMPRO, que representa a los autores, compositores, intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos, con el objetivo de fomentar el respeto por la propiedad intelectual y preservar el patrimonio musical nacional, confirma la tercera edición de LOS PREMIOS CAPEMUSICA 2026, que se realizará este 27 de mayo a las 6:00 P.M en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura.

En efecto, en su tercera edición consecutiva, la Cámara Peruana de la Música reafirma su compromiso de incentivar la productividad y competitividad de la industria musical peruana y continúa promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento de la industria musical peruana y a la defensa de la gestión colectiva autoral y los derechos conexos, en beneficio de creadores, artistas y productores fonográficos del país.

Este certamen que premia a lo mejor de la industria musical del Perú se consolida y reafirma su importancia reuniendo a intérpretes, compositores y productores fonográficos en diversas categorías, ritmos y estilos musicales en una noche en la que se premiará su gran aporte y talento a la industria musical. La selección de nominados estará a cargo de especialistas y profesionales del rubro, quienes en los próximos días darán a conocer los detalles de la premiación.

Participación del público

En esta edición también se contará con la votación del público, que podrá ingresar - previa acreditación desde las plataformas oficiales - a la ceremonia de premiación.

Como parte de su agenda institucional para el 2026, CAPEMÚSICA desarrollará diversas actividades culturales y formativas, así como conversatorios y capacitaciones sobre temas clave de la actualidad musical, como inteligencia artificial, derechos de autor, gestión digital, copia privada y mercados digitales globales.

Hay que destacar que la Cámara Peruana de la Música está conformado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) y Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), principales sociedades de gestión colectiva en Perú dedicadas a velar por los derechos de los múltiples actores que conforman la industria musical.