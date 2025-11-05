RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aumento de demanda

Línea 1 del Metro: ATU incrementará viajes para reducir tiempos de espera ante fiestas de fin de año

Desde hoy se sumarán salidas adicionales en días laborables y fines de semana ante la demanda por fiestas navideñas. La frecuencia de paso mejoraría en horas punta y valle.

ATU anuncia mayor cobertura en la Línea 1 ante festividades.
ATU anuncia mayor cobertura en la Línea 1 ante festividades. (Composición Exitosa)

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2025

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el incremento del número de viajes diarios en la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de mejorar la oferta del servicio y reducir los tiempos de espera en las estaciones.

La medida responde al aumento en la demanda de usuarios por la cercanía de las fiestas de fin de año y se aplicará durante noviembre y diciembre.

ATU ampliará cobertura de trenes para fiestas de fin de año
ATU ampliará cobertura de trenes para fiestas de fin de año

Más salidas, mejor frecuencia

De lunes a viernes se ofrecerán 15 salidas adicionales durante la hora valle, es decir, entre las 11 a. m. y 5 p. m., y de 8 p. m. a 10 p. m. Con ello, se alcanzará un total de 510 viajes diarios, manteniendo una frecuencia de paso de 3 a 4 minutos en las horas punta de la mañana y tarde.

Horarios: Lunes a Viernes
Horarios: Lunes a Viernes

Los sábados se sumarán 40 viajes adicionales entre la 1 p. m. y 10 p. m., también alcanzando 510 salidas diarias, con frecuencias que varían entre 3 y 10 minutos según el horario.

Horarios: Sábados
Horarios: Sábados

Los domingos, el servicio se reforzará con 38 viajes adicionales, llegando a 292 salidas en total, con frecuencias de 6 a 12 minutos.

Horarios: Domingo
Horarios: Domingo

Refuerzo navideño en diciembre

La ATU adelantó que para diciembre se prevé reforzar aún más la oferta del servicio, en respuesta al incremento de la demanda por las celebraciones navideñas. Los detalles serán comunicados oportunamente.

ATU brindara mayores detalles sobre reforzamiento de cobertura para diciembre.
ATU brindara mayores detalles sobre reforzamiento de cobertura para diciembre.

Coordinación interinstitucional

Esta mejora en el servicio ha sido posible gracias a la coordinación entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y el Concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima.

Con estas medidas, la ATU busca aliviar la congestión en estaciones clave y ofrecer un servicio más eficiente en una temporada de alta demanda, donde lo que más se espera es rapidez, seguridad y continuidad en el traslado diario. El reto será mantener esta eficiencia más allá de las fiestas.

