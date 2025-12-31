Accidente ferroviario en Cusco: Indecopi inicia investigación a PeruRail e Inca Rail

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció el inicio de una investigación de oficio a las empresas implicadas en el accidente ferroviario en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, que dejó 1 fallecido y 107 heridos.

Investigación contra empresas

A través de un comunicado, Indecopi dio a conocer que verificaron la atención médica a las víctimas de la colisión y supervisan que las empresas ferroviarias cumplan con "informar a los pasajeros de manera eficiente sobre sus derechos", así como la prórroga de sus viajes, nuevos horarios e itinerarios tras la habilitación de la vía férrea.

Además, detallaron que las empresas deben informar a los pasajeros que podrán acceder a la devolución del costo del servicio si desean cancelarlo. Sumado a ello, verificaron que la información brindada sea precisa y siguiendo la disponibilidad del servicio.

A pocas horas de transcurrido el choque, tras conocerse la noticia a nivel nacional e internacional, Indecopi informó también que iniciarían una investigación, por lo que notificaron a las empresas PerúRail e Inca Rail: "La investigación determinará si existió la vulneración de los derechos de los pasajeros".

La institución lamentó el terrible accidente y resaltó que las acciones que toman desde lo sucedido buscan garantizar los derechos de los consumidores afectados.

José Jerí se pronuncia por accidente Cusco

En declaraciones a la prensa durante su visita a Cusco tras el choque, el presidente José Jerí consideró el accidente como un "punto de reflexión" para mejorar.

"Si adelanto que tenemos que revisar todo lo que implica en torno a Machu Picchu para mejorar y eso tiene que ser producto de la participación directa de todos los actores", detalló.

Asimismo, resaltó la capacidad de respuesta médica que se dio tras el accidente, debido a que se pudo brindar atención a todos los heridos, sin embargo, no negó que hay cosas que "pudieron ser mejor". Ante los cuestionamientos por que el servicio de salud estatal no acudió hasta el lugar del accidente a brindar auxilio, aceptó que "es cierto que tenemos que ver cuales son los puntos débiles".

El mandatario consideró necesario instalar una mesa de diálogo con las empresas y partes interesadas en cuanto a Machu Picchu para evaluar las debilidades y tomar acciones concretas. Por ello anunció que en los primeros días de enero se dará un primer acercamiento entre las autoridades y las empresas.

Por ello es que Indecopi anunció el inicio de una investigación de oficio contras las empresas implicadas en el accidente en las vías ferroviarias en Cusco: PeruRail y Inca Rail.